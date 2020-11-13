نيمار يصيب البرازيليين بصدمة

تأكد غياب نيمار مهاجم باريس سان جيرمان عن منتخب بلاده البرازيل ضد أوروغواي في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022، يوم الثلاثاء المقبل.

ووصل اللاعب إلى البرازيل رغم إصابته في الساق، ومع التأكد من غيابه عن مواجهة فنزويلا في ساو باولو، اليوم الجمعة، وكان أطباء المنتخب يأملون في تعافيه للمباراة الثانية يوم الثلاثاء.

وقال رودريغو لاسمار طبيب المنتخب: "كنا نأمل في إمكانية مشاركته ولهذا السبب استدعيناه إلى البرازيل".

وأضاف: "الوضع تحسن لكن ليس بالقدر الكافي لخوض مباراة الثلاثاء ضد أوروغواي، الطاقم الطبي قرر ترك نيمار يرحل عن المنتخب"، وفقا لـ"رويترز".

ويتربع منتخب البرازيل على صدارة ترتيب المجموعة في أول جولتين بعدما حصد 6 نقاط ليحتل المركز الأول، متفوقا على نظيره الأرجنتيني بفارق الأهداف فقط، فيما تأتي فنزويلا في المركز التاسع وقبل الأخير دون أي رصيد من النقاط.

وحقق منتخب البرازيل انتصارين في أول مباراتين بتصفيات المونديال أمام بوليفيا بخماسية نظيفة وبيرو بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وتعد هذه المرة الأولى التي سيفقد فيها تيتي مدرب البرازيل الثلاثي نيمار وكوتينيو بسبب الإصابة وكاسيميرو بسبب إصابته بـ"كوفيد-19" منذ بدء توليه مهمة المنتخب قبل 4 سنوات.