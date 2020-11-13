مفاوضات تدور على قدم وساق... هل يعود كريستيانو لبيته في مانشستر؟

أفادت وسائل إعلام بأن البرتغالي كريستيانو رونالدو يجري مباحثات حاليا للانتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي في الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي يحرص على التخلص من نجم ريال مدريد السابق رونالدو، سعيا منه لجني أموال قبل انتهاء عقده بنهاية موسم 2021-2022، وتوفير أجره البالغ 540 ألف إسترليني.

الصحفي كريستيان مارتن في "فوكس أميركا" قال: إن "اليونايتد دخل فعلا في مباحثات مع كريستيانو، وبأن الأخير يفكر بشكل جدي بعرض النادي الإنجليزي الذي لم يبد يوفنتوس أي اعتراض على التحاور معه بهذا الشأن".

Here I am in case you were looking for me good people of @goal, all the best https://t.co/LkwTRzV5q9 — Christian Martin (@askomartin) November 12, 2020

وذكر مارتن في تغريدة عبر تويتر بأن مصادره في مانشستر تؤكد ما وصفه بـ"إغراء اليونايتد لرونالدو كي يعود إلى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل.

#ESPNF90 📺 | ¡ATENTOS!@askomartin nos trae toda la información de las chances de que Messi y CR7 se puedan unir la próxima temporada en la #PREMIERxESPN.



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وسبق لرونالدو اللعب مع اليونايتد بين عامي 2003 و2009، وفاز مع اليونايتد بلقب الدوري ثلاث مرات، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا.

وسجل 118 هدفا في 292 مباراة خاضها لصالح اليونايتد في جميع البطولات، وذلك قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد مقابل 80 مليون إسترليني.

وفي عام 2018 انضم رونالدو ليوفنتوس الإيطالي مقابل 99 مليون إسترليني، واستطاع مع النادي الفوز بلقب دوري الدرجة الأولى.