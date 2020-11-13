وفاة الرئيس السابق لشبيبة القبائل محند شريف حناشي

توفي، اليوم الجمعة، الرئيس السابق لنادي شبيبة القبائل الجزائري، محند شريف حناشي، عن عمر ناهز 70 عاما بعد صراع مع المرض.

وكتب النادي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "ببالغ الحزن والأسى نعلن نبأ وفاة لاعبنا السابق ورئيس النادي محند شريف حناشي".

وأضاف: "تتقدم إدارة النادي بخالص التعازي لأسرة وأحباب الفقيد، وتؤكد لهم عواطفها العميقة، رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وسبق لحناشي تولي رئاسة شبيبة القبائل لأكثر من فترة رئاسية، وخلال رئاسة حناشي فاز شبيبة القبائل بلقب في كأس الكؤوس الأفريقية، و3 في كأس الاتحاد الأفريقي (كأس الكونفيدرالية)، و4 ألقاب في الدوري الجزائري، ولقبين في كأس الجزائر.