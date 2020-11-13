إعفاء أحمد أحمد "مؤقتا" من رئاسة الكاف لأسباب صحية

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الجمعة 13 نوفمبر/تشرين الثاني، إعفاء أحمد أحمد من رئاسة الكاف لأسباب صحية.

وأوضح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في بيان منشور عبر موقعه الرسمي أنه سيتم إبعاد أحمد أحمد عن مهامه الإدارية في الفترة المقبلة لأسباب صحية.

ولم يوضح بيان "الكاف" طبيعة الأسباب الصحية، التي تحول دون قيام أحمد أحمد لمهامه الإدارية.

وأعلن، منذ فترة، عن إصابة أحمد أحمد بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، قبل أن يتم إعلان تعافيه تماما، ويقرر بعدها العودة إلى بلاده مدغشقر ومغادرة القاهرة مقر "الكاف".

كما قال أحمد أحمد، حينها، في تغريدة عبر تويتر، إن حالته الصحية جيدة.

وقال كاف إن "أعراض المرض ظهرت على أحمد فور وصوله إلى مصر قادما من المغرب يوم الأربعاء الماضي، وخضع فورا لبروتوكول الاتحاد الملزم بعزله 14 يوما في فندق إقامته".

وأوضح أنه "تم إبلاغ كل المخالطين له في الأيام السبعة الماضية باتخاذ التدابير اللازمة بعد تأكيد إصابة الأخير بفيروس كورونا".

وأعلن الكاف في بيانه أن نائب رئيس الكاف الأول، الكونغولي، كونستاي أوماري، سيتولى مهام إدارة "الكاف" بدءا من الآن، وحتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني.

وتابع الكاف بقوله "تم إسناد مهمة إدارة الاتحاد لنائب الرئيس، وفقا لنص المادة 24 من الفقرة الثامنة، والتي تنص على تولي نائب الرئيس المهام في حالة عدم تواجد الرئيس لفترة مؤقتة".

يذكر أن أحمد أحمد (60 عاما) يرأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم منذ 2017 بعد خلافته للكاميروني عيسى حياتو.

ومؤخرا أعلن أنه سيترشح لرئاسة "كاف" لفترة ثانية في 2021.