أول تصريح لمحمد صلاح بعد الإصابة بكورونا

كشفت تقارير مصرية، اليوم الجمعة، عن أول تصريحات لنجم كرة القدم العالمي، محمد صلاح، بعد إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.

وبحسب صحيفة "الوطن" المصرية، فقد ذكرت مصادر في وزارة الشباب والرياضة أن صلاح أجرى اتصالا هاتفيا بالوزير، أشرف صبحي، لكي يطمئنه على حالته الصحية.

وأخبر محمد صلاح وزير الشباب والرياضة خلال الاتصال أن حالته الصحية جيدة للغاية، وأنه في انتظار نتيجة المسحة الثانية للتأكد من إصابته بـ(كوفيد-19).

وأكدت المصادر أن الحالة الصحية للوزير، أشرف صبحي، جيدة ولا يعاني من أي شيء، بعد مخالطته لمحمد صلاح خلال احتفال اتحاد الكرة لتكريم اللاعب الدولي ونجم فريق "ليفربول" الإنجليزي، والذي أقيم الأربعاء الماضي.

من جانبه، كشف الدكتور جمال عصمت، مستشار منظمة الصحة العالمية، أنه لم تظهر أعراض فيروس "كورونا" المستجد على محمد صلاح، وأرجع ذلك إلى أن "معظم الرياضيين لا تظهر عليهم الأعراض ويجري اكتشاف إصابتهم بالفيروس من خلال المسحة التي تجرى لهم قبل المباريات"، حسبما نقلت صحيفة "الوطن".

وأوضح عصمت أن حالة محمد صلاح ليست خطيرة ولا تستدعي دخول المستشفى، لأن مناعته قوية، ومعظم اللاعبين الذين تعرضوا للإصابة بالفيروس خضعوا للبروتوكول العلاجي بالمنزل، والتزموا بالإرشادات الخاصة وتعافوا.

وأضاف مستشار منظمة الصحة العالمية: "محمد صلاح سيخضع للعزل المنزلي لمدة 10 أيام، وحالته الصحية جيدة ولا داعي للخوف"، لافتا إلى أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، الصادرة في 27 مايو/أيار 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وقال الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان له، اليوم الجمعة، أن "المسحة الطبية التي أجريت على بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، أكدت إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا".