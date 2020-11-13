رسميا... إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا بعد إيجابية المسحة الثانية... فيديو

أكد رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عمرو الجنايني، اليوم الخميس، إصابة اللاعب الدولي محمد صلاح، بفيروس "كورونا" المستجد، بعدما جاءت نتيجة مسحته الثانية "إيجابية".

وقال الجنايني في تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز" المصرية، إن حالة محمد صلاح مطمئنة وبصحة جيدة ولم تظهر عليه أعراض، وأشار إلى أنه سيبقى فى القاهرة ولن يغادر إنجلترا لحين اكتمال شفائه وتحول حالته إلى الحالة السلبية.

كما أكد على أنه قد تم إبلاغ إدارة فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم بحالة اللاعب.

يشار إلى أن الاتحاد المصري لكرة القدم حذف بيانه قبل ساعات عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أعلن فيه إصابة محمد صلاح بفيروس "كورونا" المستجد، وذلك قبل ظهور نتيجة المسحة الثانية.

وكشف الدكتور جمال عصمت مستشار منظمة الصحة العالمية، عن أن محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني المصري وليفربول الإنجليزي لم تظهر عليه أعراض فيروس كورونا، وأرجع ذلك إلى أن "معظم الرياضيين لا تظهر عليهم الأعراض ويجري اكتشاف إصابتهم بالفيروس من خلال المسحة التي تجرى لهم قبل المباريات"، حسبما نقلت صحيفة "الوطن".

وأوضح عصمت أن حالة محمد صلاح ليست خطيرة ولا تستدعي دخول المستشفى، لأن مناعته قوية، ومعظم اللاعبين الذين تعرضوا للإصابة بالفيروس خضعوا للبروتوكول العلاجي بالمنزل، والتزموا بالإرشادات الخاصة وتعافوا.

وأضاف مستشار منظمة الصحة العالمية: "محمد صلاح سيخضع للعزل المنزلي لمدة 10 أيام، وحالته الصحية جيدة ولا داعي للخوف"، لافتا إلى أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، الصادرة في 27 مايو/أيار 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وقال الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيانه المحذوف، اليوم الجمعة، أن "المسحة الطبية التي أجريت على بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، أكدت إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا".