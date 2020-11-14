بعد إصابة محمد صلاح كورونا... قرار عاجل من محافظ الغربية

أصدر محافظ الغربية المصرية، الدكتور طارق رحمي، اليوم السبت، قرارا عاجلا بعد إصابة اللاعب المصري الدولي، محمد صلاح، بفيروس "كورونا" المستجد.

ووجه رحمي مديرية الصحة بسرعة إرسال فريق طبي من الرصد والطب الوقائي إلى قرية نجريج التابعة لمركز بسيون، مسقط رأس اللاعب الدولي محمد صلاح لإجراء مسحات لجميع المخالطين له من الأسرة والأقارب وأهالي القرية الذين حضروا حفل زفاف شقيقه قبل الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، بحسب بوابة "أخبار اليوم" المصرية.

كما وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة بسيون، منى صالح، بتطهير شوارع ومنازل القرية بأكملها، من خلال فرق متخصصة وبشكل دوري، ولك لحين انتهاء إجراءات مسح جميع الحالات المخالطة للاعب بالقرية.

وتمني محافظ الغربية لمحمد صلاح الشفاء العاجل والعودة إلى صفوف منتخبنا القومي لكرة القدم.

وتأكدت إصابة محمد صلاح بفيروس "كورونا" المستجد بعد "إيجابية" المسحة الثانية التي أجريت له أمس الجمعة.

وكان ماهر شتيه عمدة قرية نجريج، أكد أن حفل زفاف نصر صلاح، شقيق محمد صلاح كان مقتصرا على ما يقرب من 70 فردا، مشيرا إلى أنه كان هناك تباعد اجتماعي في حفل الزفاف.

وقال شتيه في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، أمس الجمعة، المذاع على فضائية "غم بي سي مصر" إن "والد محمد صلاح دعا كل الأهل والأحباب لحفل الزفاف، والفرح كان عدده من 60 إلى 70 فردا، وكان في تباعد إجتماعي ومكان الحفل كان مفتوحا وليس مغلقا".

وأضاف أن "صلاح وصل إلى الفرح في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، وصافح المتواجدين في الفرح وكان مرتديا للكمامة الطبية".

وواصل أن "محمد صلاح قام بخلع أثناء التقاط الصور فقط، وكان متواجد أيضا اللاعب تريزيجيه وكان ملتزما بالكمامة، ولو الحفل كان به الفيروس كان قد تعرض تريزيجيه للإصابة، وهو سلم على كل المتواجدين في الفرح".

يشار إلى أن الاتحاد المصري لكرة القدم كان حذف أمس الجمعة إعلانه بشأن إصابة محمد صلاح بـ(كوفيد-19) بسبب عدم ظهور وقتها نتيجة المسحة الثانية له.