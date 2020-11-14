الحزن يعم الوسط الرياضي في مصر إثر تعرض الإعلامي إبراهيم فايق لجلطة رئوية

كشف الإعلامي محمد الدسوقي رشدي تطورات، الحالة الصحية للإعلامي الرياضي المصري إبراهيم فايق، وذلك بعد نقله للعناية المركزة بسبب إصابته بجلطة في الرئة.

وقال رشدي عبر حسابه على "فيسبوك": "الحمد لله إبراهيم فايق بخير وصحته بقت أحسن وبيتحسن، خرج من وحدة العناية وقاعد بيديني درس عن الصحة أهو وبيطمنكم عليه.. ودعواتكم ليه بتمام الشفاء.. ربنا ما يحرمنا من ضحكتك يا وحش.. هون الأيام دي علينا يارب، ومنشوفش وحش أبدًا في حبايبنا وأهلنا".

وتعرض الإعلامي إبراهيم فايق لأزمة صحية شديدة، نقل على إثرها إلى المستشفى، أمس الجمعه، وفقًا لما أكدته إذاعة "راديو 9090" التي يقدم بها فايق برنامج "ملعب 9090".