ميلان يعلن إصابة مدربه ستيفانو بيولي بفيروس كورونا

وأضاف النادي الإيطالي في بيان نشره على موقعه الرسمي أن بيولي (55 عاما) لم تظهر عليه أي أعراض وأنه يخضع لعزل صحي في المنزل بينما ألغيت تدريبات الفريق التي كانت مقررة اليوم السبت.

وقال النادي أيضا إن "جميع الفحوص التي خضع لها أعضاء الفريق والطاقم الفني جاءت نتائجها سلبية.....تدريبات الفريق قبل مواجهة نابولي ستستأنف يوم الاثنين بناء على الإجراءات، التي حددها الاتحاد الإيطالي لكرة القدم".

وسبق أن أصيب عدة لاعبين من ميلان بالفيروس سريع الانتشار وتعافوا منه ومن بينهم حارس المرمى جيانلويجي دوناروما والمهاجم زلاتان إبراهيموفيتش.