الهولندي فريشتابن يحقق أسرع زمن في تجارب "فورمولا1" بإسطنبول

حقق الهولندي ماكس فيرشتابن، سائق "ريد بول"، أسرع جولة في التجارب الحرة الثالثة، من سباق جائزة تركيا الكبرى للفورمولا 1، في مدينة إسطنبول.

وحسم فيرشتابن الجولة الأولى بأسرع لفة مسجلا 1:35.077 دقيقة بعدما خاض 29 لفة، متقدما على زميله في الفريق التايلاندي ألكسندر ألبون 1:35.318 د، بعد 27 لفة، وسائق "فيراري" شارل لوكلير 1:35.507 د، 26 لفة، فيما حل سائق "فيراري" الثاني، الألماني سيباستيسان فيتل، خامسا 1:35.620 د، 29 لفة.

وجاء سائقا "مرسيدس" بطلة الصانعين، البريطاني لويس هاميلتون متصدر ترتيب السائقين في المركز الخامس عشر، وزميله الفنلندي فالتيري بوتاس في المركز التاسع.

وفي الجولة الثانية، حقق فيرشتابن توقيتا أفضل من الأولى عندما سجل 1:28.330 دقيقة 37 لفة أمام لوكلير 1:28.731 د، 45 لفة وبوتاس 1:28.905 د، 43 لفة وهاميلتون 1:29.180 د، 39 لفة.

وعاش معظم السائقين لحظات صعبة للغاية مع هطول المطر وبرودة الطقس، ما أدى إلى حالات انزلاق كثيرة، وبعض الاحتكاكات بين السيارات، لكن دون أن تسفر عن أضرار تذكر.