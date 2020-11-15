ضجة بعد انتشار فيديو رد فعل طارق حامد خلال مباراة مصر أمام توغو... والمدرب يعلق

أحدث مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضجة واسعة، بسبب رد فعل لاعب الزمالك، طارق حامد، خلال مباراة مصر أمام توغو في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية "الكاميرون 2022".

ورصدت الكاميرات طارق حامد، عقب المباراة، وهو يخرج غاضبا، بعد مشاركته لدقائق معدودة من زمن اللقاء.

لقطة غضب طارق حامد بعد نهاية المباراة #طارق_حامد pic.twitter.com/3iTq7PVdpF — محمد فهمى (@fahmy444) November 14, 2020

​وظهر طارق حامد طوال اللقاء، وهو مستاء غاضب، وعقب نهاية لقاء الفراعنة غادر غاضبا بمفرده، وتحطيم كل ما جاء في طريقة قبل الوصول لغرفة خلع الملابس.

ولم يلعب لاعب الزمالك سوى 9 دقائق من زمن اللقاء، بعد مشاركته في الدقائق الأخيرة من زمن اللقاء.

الضجة المثارة بسبب مقطع الفيديو، علق المدير الفني لمنتخب مصر، حسام البدري، في تصريحات تلفزيونية، بقوله: "طارق حامد ليس حزينًا ولا توجد أي أزمة معه، وتوجه بالتهنئة لي وللاعبين بعد المباراة، أنا سعيد للغاية بالروح المتواجدة في الفريق".

وتابع البدري بقوله "أزمة مع طارق؟ لا لم تحدث، لم تحدث أي أزمة مع طارق حامد على الإطلاق. هو لاعب ممتاز مثله مثل كل اللاعبين".

وفاز منتخب مصر في مباراته على توغو بهدف دون رد، سجله محمود حمدي "الونش".

حصد بذلك الفوز منتخب مصر فوزه الأول مع حسام البدري، ليتصدر المجموعة برصيد 5 نقاط بفارق الأهداف مع جزر القمر، المقرر أن تواجه كينيا اليوم الأحد.