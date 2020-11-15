هاميلتون يعادل شوماخر ويحصد لقب "فورمولا 1" السابع بسيارة مرسيدس... صور

وحصد هاميلتون جائزة تركيا الكبرى بسيارة مرسيدس، اليوم الأحد، وتوج كبطل "فورميلا 1" للمرة السابعة.
وبحسب "رويترز" فقد حقق هاميلتون إنجازه بأجواء ماطرة وباردة جدا وعلى حلبة زلقة في مدينة إسطنبول بتركيا.
LAP 37/58— Formula 1 (@F1) November 15, 2020
Hamilton passes Perez into Turn 12 to take the lead of the race#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/2IT4DkLytW
وتفوق هاملتون بلفة كامله على منافسه في الفريق الفنلندي، فالتيري بوتاس، الذي نافسه على اللقب العالمي، لكن الأخير خسر المركز بسبب انزلاق سيارته في اللفة الأولى.
- 94 race wins.— BBC Sport (@BBCSport) November 15, 2020
- 97 pole positions.
- 163 podium finishes...
And now alongside the great Michael Schumacher on SEVEN world titles! Lewis Hamilton - the most successful F1 driver of all time. 👏👏
وبهذه النتيجة، يصبح هاميلتون متفوقا على جميع أقرانه في عدد مرات الفوز في السباقات وعدد مرات الانطلاق من المركز الأول وعدد مرات الصعود على منصة التتويج.
LEWIS HAMILTON IS F1 WORLD CHAMPION FOR A RECORD-EQUALLING SEVENTH TIME!— BBC Sport (@BBCSport) November 15, 2020
- Most race wins.
- Most pole positions.
- Most podium finishes.
We are watching one of the greats in his greatest moment yet!
📲📻 #TurkishGP reaction: https://t.co/J5jmBuY53B #bbcf1 #f1 pic.twitter.com/IzvG9QhdcQ
وكان البطل العالمي الألماني وأسطورة حلبات السباق، مايكل شوماخر (المصاب بسبب حادث سيارة) قد احتفظ باللقب لسنوات، ليأتي هاميلتون ويعادله بالرقم القياسي العالمي المسجل باسم الأسطورة الألماني المعتزل شوماخر ويصبح السائق الأكثر نجاحا في تاريخ السباقات.
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