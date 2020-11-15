تتويج الإسباني مير ببطولة العالم في سباقات موتو جي بي

توج الإسباني جوان مير (سوزوكي) بطلا للعالم في فئة موتو جي بي للمرة الأولى في مسيرته، على الرغم من احتلاله المركز السابع في سباق جائزة فالنسيا الكبرى للدراجات النارية الذي حسمه الإيطالي فرانكو موربيديلي اليوم الأحد.

وتقدم موربيديلي (ياماها) الذي سيطر على السباق من أوله وحتى نهايته على الأسترالي جاك ميلر (دوكاتي) وعلى الإسباني بول اسبارغارو (كاي تي ام)، بحسب "فرانس برس".

أما الفرنسي فابيو كوارتارارو الذي كان لا يزال يحتفظ بأمل المنافسة على اللقب، فتلاشت حظوظه بسقوطه عن دراجته خلال السباق.

ولن يتمكن أي دراج من اللحاق بمير نقاطا قبل الجولة الاخيرة المقررة الأحد المقبل في البرتغال.

وقال مير ابن مايوركا البالغ من العمر 23 عاما بعد تتويجه "لقد كافحت من أجل ذلك طوال حياتي. لا أستطيع الضحك او البكاء لكن المشاعر تغمرني".

وللمفارقة، فإن انتصار اليوم هو الثاني فقط هذا الموسم لمير بعد تتويجه بسباق جائزة أوروبا الكبرى على حلبة فالنسيا ايضا الأسبوع الماضي، لكن نتائجه كانت مستقرة طوال الموسم.

كما استغل غياب مواطنه مارك ماركيز الذي احتكر اللقب في المواسم الأربعة الماضية ولم يتمكن من الدفاع عنه بعد تعرضه لحادث خطير وكسر في ذراعه الأيمن له خلال المرحلة الافتتاحية في بلاده.