حبيب نورمحمدوف يعلن عدد مرات اجتيازه اختبار المنشطات

كشف بطل العالم الروسي في الوزن الخفيف للفنون القتالية المختلطة، "يو أف سي"، حبيب نورمحمدوف، عن عدد مرات اجتيازه لاختبار المنشطات في وكالة مكافحة المنشطات بالولايات المتحدة.