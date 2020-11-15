الأهلي يفاوض لاعبا جديدا من بيراميدز بعد محمد فاروق

كشف أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، عن مفاوضات يجريها النادي الأهلي مع لاعب جديد من نادي بيراميدز لضمه إلى القلعة الحمراء.

وفي تصريحات إذاعية، قال حسن إن محمد فاروق لاعب بيراميدز سينتقل إلى صفوف النادي الأهلي بشكل رسمي مقابل انتقال أحمد الشيخ للفريق السماوي، بحسب موقع "كورة 365".

وأوضح أن هناك مفاوضات أخرى من جانب مسؤولي القلعة الحمراء لضم أحمد أيمن منصور مدافع بيراميدز هذا الصيف.

وأضاف: "محمد فاروق ينتظر جلسة مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، من أجل إنهاء إجراءات ضمه".

وأكد أحمد حسن أنه تحدث مع اللاعب وأبدي سعادته بالعودة للقلعة الحمراء مجدداً وأنه ليس له أي مطالب ويريد العودة للدفاع عن ألوان القميص الأحمر بالموسم الجديد.

وكشف أن الأهلي يرغب في الحصول على خدمات أحمد أيمن منصور مدافع بيراميدز هذا الصيف، حيث أجرى النادي اتصالاً مع منصور عن طريق أمير توفيق مدير التعاقدات لاستطلاع رأيه بخصوص اللعب للفريق الأحمر بالموسم الجديد.

إلا أن حسن أكد أن الأمور فيما يتعلق بضم مدافع بيراميدز تبدو صعبة، في ظل معاناة الفريق السماوي في هذا المركز الذي لا يوجد به سوى على جبر وعبد الله بكري بالوقت الحالي.

وكانت تقارير صحفية أكدت اهتمام نادي الزمالك بالحصول على خدمات أحمد أيمن منصور خلال فترة الانتقالات الصيفية، لتدعيم دفاعات الفريق في الموسم المقبل.