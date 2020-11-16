السعودية... حكام أجانب لإدارة "ديربي" النصر والهلال... من يتحمل التكاليف؟

أكد نادي النصر السعودي تمكسه باستقدام حكام أجانب لإدارة مباراة "الديربي" التي ستجمعه مع فريق الهلال الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان يوم 23 نوفمبر/ تشرين الثاني ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

ونقل موقع "كورة" عن أحد أعضاء شرف نادي النصر، والذي طلب عدم ذكر اسمه، أن العالمي دفع المستحقات المالية المنصوص عليها في اللائحة لتعيين طاقم حكام أجنبي للمباراة.

وكانت إدارة نادي الهلال قد رفضت تعيين طاقم أجنبي للمباراة، إلا أن إدارة النصر تقدمت بطلب لاتحاد الكرة، مؤكدة استعدادها دفع تكاليف استقدام الحكام.

وسبق أن تقدم النصر بطلب للاتحاد السعودي لكرة القدم يقضي باستقدام حكام أجانب لإدارة ما تبقى له من مباريات في مسابقة الدوري السعودي، إلا أن الاتحاد رفض طلبه.

مع ذلك، وعقب هذا الرفض، طالب النصر أندية الدوري السعودي بتقديم طلب لاستقدام حكام أجانب لمبارياتها أمامه، على أن تتحمل خزينة النصر التكاليف المالية المترتبة على ذلك.