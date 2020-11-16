عصام الحضري: أدرس العودة للملاعب

صرح عصام الحضري، الحارس السابق لمرمى منتخب مصر، بأنه يدرس مسألة عودته للملاعب مرة أخرى بعد اعتزال كرة القدم.

وقال الحضري لقناة "أون تايم سبورتس1": "تلقيت عرضا من نادي ZED للعودة للملاعب مرة أخرى، وسوف أتخذ قراري بعد انتهاء جلستي مع مسؤولي النادي"، حسبما نقل موقع "في الجول".

وأوضح الحضري "لن أعود من الاعتزال إلا إذا كان النادي سيضيف لعصام الحضري وأن أضيف أنا أيضا للفريق".

في سياق آخر، كان الحضري قد خصص رسالة مصورة شاركها عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، الشهر الماضي، للرد على موضوع أثير عنه متعلق بتسجيلات صوتية جمعت بينه وبين فتاة مكسيكية.

وأكد الحضري في توضيحه أن التسجيلات بصوته فعلا، ولكنها لم تتجاوز حدود الأدب والأخلاقيات.

وقال إن أي شخص يعرب له عن رغبته في زيارة مصر سيكون رده عليه هو "تنور مصر لأنها أم الدنيا وبلد الأمن الأمان"، وهو ما فعله مع الفتاة في التسجيلات الصوتية، وأن رده الودي هذا يسري على أي شخص يقابله ولا يستثني أحدا منه.

كما شدد حارس مرمى منتخب مصر السابق أن الفتاة المكسيكية في عمر ابنته، وأصغر منه بما يقرب 25 عاما، وأن أي شخص من محبيه يطلب منه عمل فيديوهات تحمل كلمات الود ورسائل التهنئة لا يتأخر في إعدادها له، وذلك حرصا منه على عدم إغضاب أي أحد من محبيه.