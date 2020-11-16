مانشستر سيتي يسعى لتجديد عقد دي بروين

واعترف لاعب خط وسط السيتيزنز في حوار تلفزيوني بأن المفاوضات بشأن عقده الذي ينتهي عام 2023 قد بدأت، وقال بأنه يجري المحادثات من وكيل، بعد اعتقال وكيل أعماله السابق باريك دي كوستر، في آب/أغسطس الماضي، للاشتباه في غسل الأموال، واستخدام مستندات مزورة.

وأكد اللاعب البالغ من العمر 28 عاما بأنه سعيد في مانشستر، وقال: أنا في ناد جيد، والجميع هناك جيدون، نعم لم نتقدم كثيرا في المحادثات، ولكن أود البقاء في النادي لهذا فالأمر سهل، إذا لم أرغب في البقاء لكان الأمر تطلب توسط شخص ما، لكن عندما تريد البقاء فلن يكون إجراء المحادثات صعبا.

BREAKING: Kevin De Bruyne will confirm his talks with Manchester City contract renewal. He has stated that he is "happy living in Manchester". 🔵

[Source: Fabrizio Romano] pic.twitter.com/mPGoL3jCG3 — Flazzy Sky Live (@FlazzySky) November 16, 2020

وكان دي بروين قد انتقل إلى السيتي عام 2015 مقابل 55 مليون جنيه استرليني من فولفسبورغ الألماني، ومن المتوقع أن يعرض عليه زيادة كبيرة في راتبه في العقد الجديد، خصوصا بعد فوزه الموسم الماضي بجائزة أفضل لاعب.

والجدير بالذكر أن البلجيكي كان قد ألمح إلى أن مستقبله قد يكون في مكان آخر، وذلك عندما كان السيتي ينتظر الحكم على استئنافهم ضد عقوبة الحرمان من دوري أبطال أوروبا، والذي ألغته محكمة التحكيم الرياضي فيما بعد.