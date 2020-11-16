الاتحاد المصري لكرة القدم يعلن إصابة النني بكورونا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الاثنين، إصابة محمد النني لاعب المنتخب المصري ونادي "أرسنال" الإنجليزي بفيروس كورونا المستجد.

وقال الاتحاد المصري في بيان على حسابه بموقع "فيسبوك": "أظهرت نتائج المسحة الطبية التي أجرتها بعثة المنتخب الوطني الأول لدى وصولها إلى توجو سلبية جميع اللاعبين باستثناء اللاعب محمد النني لاعب المنتخب ونادي أرسنال الإنجليزي الذي ظهرت نتيجته إيجابية دون ظهور أي أعراض مرضية عليه".

وأوضح الاتحاد أنه "على الفور بدأ اللاعب الذي يتمتع بحالة جيدة في تنفيذ البروتوكول الطبي الخاص للمصابين بكوفيد-19، فيما تواصلت إدارة البعثة برئاسة الكابتن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية بإدارة فريق أرسنال الإنجليزي للتنسيق معها".

وقررت إدارة البعثة بعد الاطلاع على رأي الجهاز الطبي للفريق برئاسة محمد أبو العلا إعادة اللاعب إلى القاهرة ضمن البعثة وفق إجراءات تحفظ سلامة بقية اللاعبين من انتقال العدوى، بحسب البيان.

وأوضح الاتحاد أنه ستجرى فور الوصول إلى القاهرة مسحة أخرى للتأكد من حالة النني، خاصة أنه أجرى ثلاث مسحات منذ قدومه من إنجلترا كانت نتائجها سلبية آخرها بعد الانتهاء من مباراة توجو أمس الأول وقبل السفر أمس إلى توجو.

ويأتي الإعلان عن إصابة النني بعد أيام من إصابة محمد صلاح لاعب المنتخب المصري المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي.