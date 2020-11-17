سواريز يغيب عن لقائي البرازيل وبرشلونة بسبب إصابته بـ"كورونا"

أعلن الاتحاد الأوروغوياني لكرة القدم إصابة لاعبين في المنتخب الوطني، إضافة للمسؤول الإعلامي للمنتخب بفيروس "كورونا"، عقب الفحوصات التي خضع لها الفريق قبل مواجهة البرازيل في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وأصدر الاتحاد بيانا جاء فيه "يعلن الاتحاد الأوروغوياني لكرة القدم أن المسحة التي أجريت لجميع أعضاء المنتخب الأول، كانت نتيجتها إيجابية بفيروس كورونا للاعبين لويس سواريز ورودريغو مونيوز، والإداري ماتياس فارال، فيما جاءت نتيجة باقي الفريق سلبية".

📄 Comunicado de la Asociación Uruguaya de Fútbol - 16/11/2020 pic.twitter.com/IDbS7JZ7NF — AUF (@AUFOficial) November 16, 2020

وأوضح الاتحاد أن الثلاثي المصاب بالفيروس في حالة صحية جيدة ويخضعون للإجراءات المتبعة في مثل حالتهم.

وبذلك سيغيب النجم لويس سواريز، لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، عن مواجهة المنتخب البرازيلي، الأربعاء القادم، وعن مواجهة فريقه الحالي أتلتيكو مدريد أمام فريقه السابق برشلونة، السبت القادم، في الدوري الإسباني.