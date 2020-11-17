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    لاعب ليفربول الدولي المصري محمد صلاح

    ميدو يفتح النار على محمد صلاح ويوجه له "اتهاما خطيرا" بشأن إصابته بـ"كورونا"

    © REUTERS / KEMAL ASLAN
    رياضة
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    الموضوع:
    مستجدات جائحة كورونا في العالم (42)
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    فتح مهاجم منتخب مصر السابق، أحمد حسام "ميدو"، النار على مهاجم المنتخب المصري الأول ونجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، واتهمه بالإهمال في أزمة إصابته بفيروس "كورونا".

    وقال ميدو، عبر برنامجه على قناة "النهار"، "صلاح أخطأ بإهماله في اتباع الإجراءات الاحترازية وحضوره حفل زفاف شقيقه، وهو الأمر الذي تسبب في التقاطه العدوى"، مضيفا : "يجب أن نكون صريحين، صلاح أخطأ في حالة التراخي التي ظهر عليها وعدم مراعاته الإجراءات الاحترازية".

    وأشار إلى أن "الاتحاد المصري لكرة القدم أخطأ أيضا لعدم معاتبة محمد صلاح على هذه الحالة"، وتابع: "كان يجب على عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية، إصدار بيان لمعاتبة صلاح، بدلا مما حدث وأثار سخرية الصحافة الإنجليزية من الاتحاد المصري".

    وأوضح ميدو: "كنا ننتظر تصريحات من جانب الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام البدري ومحمد بركات مدير المنتخب، لانتقاد صلاح، لأنه لا يوجد لاعب أكبر من منتخب مصر"، مؤكدا أن وزير الرياضة المصري أشرف صبحي كان أولى به أن ينتقد ما حدث ويحاول تصحيح مسار منتخب مصر.

    وتأكدت إصابة محمد صلاح بفيروس "كورونا" بعد إيجابية المسحة الثانية التي أجريت له مساء الجمعة الماضي.

    من جهته، كشف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في مصر، الدكتور حسام حسني، تطورات حالة النجم محمد صلاح، مؤكدا أنه يجري علاجه حاليا وفقا لبروتوكول العلاج المصري.

    وقال حسني، "تلقيت مكالمة من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، كي أتابع حالة محمد صلاح وأقيم حالته، والتعليمات كانت واضحة من البداية بأن أتعامل معه كأنه مريض عادي، طلبت عمل أشعة مقطعية وتحليل دم كأي مريض يأتي لنا، وبالفعل توجهنا به لمستشفى دار الشفاء، الأشعة كانت سليمة، لكن كان هناك نقص بسيط في كرات الدم البيضاء، لذلك تشخيصنا كان أن الحالة بسيطة، وعلى هذا الأساس بدأنا في علاجه".

    وأضاف: "نعالجه وفقا لبروتوكول العلاج الخاص بمصر، لكننا أرسلنا إلى ليفربول تقريرا كاملا عن حالة صلاح، مرفقا بكافة الفحوصات، وأريد أن أطمئن الجميع أن حالته جيدة للغاية، واليوم حالته أفضل بكثير، كان يعاني من بعض الآلام في الجسد، لكنه اليوم أفضل".

    الموضوع:
    مستجدات جائحة كورونا في العالم (42)

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, محمد صلاح, أحمد حسام ميدو
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