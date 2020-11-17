"فيفا" يعلن الموعد النهائي لبطولة كأس العالم للأندية رسميا

ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم بيانًا عبر موقعه الرسمي على الإنترنت جاء فيه: "تعرضت بطولة كأس العالم للأندية "فيفا" قطر 2020، التي كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر، للتأثير المدمر للوباء على بطولات الأندية القارية للاتحادات التي تشكل مسارًا للحدث".

وأضاف البيان: "سهّل إدخال بروتوكولات صارمة للعودة إلى اللعب استئنافًا ناجحًا لبطولات الأندية القارية التي من المقرر الآن أن تختتم آخرها بحلول نهاية كانون الثاني/يناير 2021".

وتابع: "ستقام بطولة كأس العالم للأندية "فيفا-2020" في الفترة من 1 إلى 11 شباط/فبراير 2021، وستقام في قطر وفقًا لتعيين المضيف الأصلي من قبل مجلس FIFA في حزيران/يونيو 2019".

وتماشيًا مع بروتوكول "فيفا" الدولي للمباريات، سيوفر "فيفا" والبلد المضيف الضمانات المطلوبة لصحة وسلامة جميع المشاركين".

ويشارك في كأس العالم للأندية أحد فريقي الأهلي أو الزمالك عن قارة أفريقيا بعد تأهلهما لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.