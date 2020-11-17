مرسول بارك...النصر السعودي يدشن ملعبه الجديد...فيديو

أزاح نادي النصر السعودي الستار عن ملعبه الجديد استاد جامعة الملك سعود، والذي أطلق عليه اسم "مرسول بارك".

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر السعودي، مقطع فيديو لملعبه الجديد "ملعب جامعة الملك سعود" والذي حمل اسم "ساحة النصر"، بالإضافة إلى المغربي عبد الرزاق حمد الله هداف الفريق الكروي حاليا، وماجد عبد الله أسطورة النصر السابق.

كما نشر النادي مقطع فيديو عبر حساب النادي الرسمي على موقع"تويتر"، يوثق اقتحام ثلاثة ملثمين للملعب الجديد، لمواصلة طريق الهيمنة.

وأعلن رئيس مجلس إدارة شركة الوسائل السعودية، محمد الخريجي عن إطلاق اسم مرسول بارك على ملعب نادي النصر الجديد "استاد جامعة الملك سعود" في الرياض، خلال حفل التدشين المقام حاليا.

وقال الخريجي خلال حفل تدشين الملعب: "نوقع مع ناد عالمي ليكون معنا هنا، وأعد كافة جماهير نادي النصر والجماهير الرياضية بأنهم سيستمتعون".

وكان نادي النصر قد أعلن، في وقت سابق، الحصول على حق انتفاع ملعب جامعة الملك سعود من شركة الوسائل، التي فازت بحقوق تسويقه لمدة 10 أعوام في يوليو/تموز الماضي، بعد منافسة مع شركة نادي الهلال.