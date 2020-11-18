بمشاركة 607 لاعبات ونصف مليون ريال للفائز... أول دوري لكرة القدم النسائية في السعودية

ينظم البطولة اتحاد الرياضة للجميع بالتعاون مع الإدارة النسائية في اتحاد الكرة، وذلك في ثلاث مدن هي الرياض، جدة، والدمام. تم تقسيم الفرق في جدة والرياض إلى مجموعتين في كل مدينة، فيما تقام منافسات الدمام بنظام الدوري من مجموعة واحدة.
كرة القدم ليست مجرد رياضة ...#SaudiWFL #دوري_WFL pic.twitter.com/dgm6Kb4ckE— Women's Football League (@WFLeagueKSA) February 24, 2020
وستخوض الفرق مرحلة التصفيات الأولية قبل تحديد المرحلة النهائية، والتي سيتم من خلالها تسليم كأس وجوائز البطولة التي خُصّص لها مبلغ 500 ألف ريال، بحسب ما نقل موقع "عاجل".
وأنهت اللجنة المنظمة كافة الاستعدادات كافة للالتزام بالبروتوكول الطبي وفقا للإجراءات الاحترازية للمسابقات الرياضية والصادرة من وزارة الرياضة.
الفرق المشاركة في الرياض— Women's Football League (@WFLeagueKSA) November 16, 2020
Riyadh participating teams#SaudiWFL #دوري_wfl pic.twitter.com/h8cfWjgDu7
من خلال دوري كرة القدم للسيدات، يهدف اتحاد للرياضة للجميع إلى تشجيع وتمكين المرأة من مزاولة الرياضة على المستوى المجتمعي ولتحقيق مكاسب صحية وفنية وإدارية.
لفرق المشاركة في الدمام— Women's Football League (@WFLeagueKSA) November 16, 2020
Dammam participating teams#SaudiWFL #دوري_wfl pic.twitter.com/qPc5mkEMiA
وكجزء من برنامج جودة الحياة، والذي يمثل أحد أهم برامج رؤية المملكة 2030 وبدعم وزارة الرياضة، يسعى اتحاد الرياضة للجميع إلى تشجيع الرجال والسيدات والشباب والشابات من جميع الأعمار والقدرات والخلفيات على بناء عادات صحية ونشطة.
سجلوا التاريخ! سينطلق الدوري في يوم 17 نوفمبر#SaudiWFL #دوري_wfl pic.twitter.com/1yBg0kjAnq— Women's Football League (@WFLeagueKSA) November 16, 2020
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