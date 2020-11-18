الفرصة متاحة أمام يونايتد لضم قلب دفاع ريال مدريد

وتقول الصحيفة الإنجليزية بأن لدى يونايتد الآن الفرصة للحصول على خدمات اللاعب الفرنسي، مع بقاء 18 شهرا من عقده مع النادي الإسباني، ونوهت إلى أن فاران يمكن أن يستخدم اهتمام مانشستر به كفرصة لتحسين راتبه مع الميرنغي، ورفض الشياطين الحمر مرة أخرى.

وأشارت المسائية إلى مستوى الفرنسي المتراجع جدا، حيث ظهر خلال الشهر الماضي مرتين على قائمة المسجلين، ولكن في مرماهم، حتى أنها سخرت منه إلى كونه قد سجل في مرمى فريقه أكثر من فيل جونز مدافع يونايتد.

Manchester United are well placed to sign Real Madrid defender Raphael Varane in 2021, according to Manchester Evening News 😯 pic.twitter.com/ifWdSeB04h — Goal (@goal) November 18, 2020

وذكرت الصحيفة إلى أن فريق يونايتد كان مهتما جدا بالتعاقد مع الفرنسي بعد مونديال 2018، بعد أن وصفهما إد وودوارد مالك النادي بأنه مع ماركو فيراتي هما أفضل الخيارات للتعاقد في فترة الانتقالات ذاك العام، لكن النادي الإنجليزي فشل في التوقيع مع أي منهم ليتعاقد مع فريد من شاختار مقابل 52 مليون جنيه استرليني.

ونوهت "أخبار مانشستر" إلى أن يونايتد كان قاب قوسين أو أدنى من التعاقد مع فاران عام 2011، تحت قيادة المدرب الشهير أليكس فيرغسون، حيث تمت مناقشة بنود العقد كلها تقريبا، قبل أن يتدخل زين الدين زيدان ويضم اللاعب إلى الملكي بطريقة غريبة.