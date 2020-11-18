مدرب الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد

قبل أسبوع من مبارة النهائي في بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلن المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك، إن نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها جاءت إيجابية ليتأكد إصابته بفيروس كورونا.

ويستعد فريق الزمالك لملاقاة فريق نادي مصر في دور الثمانية ببطولة كأس مصر، كما تنتظر الفريق الأبيض مواجهة نارية ضد نظيره فريق الأهلي في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري.

وأكد عبد الهادي، بحسب تصريحات له للموقع الرسمي لنادي الزمالك، أن حالته الصحية مستقرة ولم تظهر عليه أي أعراض للفيروس.

وشدد عبد الهادي على أنه سيخضع لفحوصات وتحاليل خلال الساعات المقبلة للاطمئنان على حالته بشكل كامل.

وقبل ساعات، أعلن محمد حسن لاعب وسط الزمالك إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعدما جاءت نتيجة التحليل الخاص به إيجابية، فيما أعلن محمد أسامة طبيب الزمالك أن المسحة الثانية لحازم إمام الظهير الأيمن للفريق جاءت سلبية ليتأكد تعافيه من الفيروس المستجد.