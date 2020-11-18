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    اللاعب المصري الدولي، محمد صلاح

    بيان مصري بشأن تطور الحالة الصحية لمحمد صلاح والنني

    © REUTERS / PETER POWELL
    رياضة
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    كشف بيان صادر عن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء 18 نوفمبر/تشرين الثاني، تطورات الحالة الصحية لنجمي المنتخب محمد صلاح ومحمد النني.

    وأشار الاتحاد في بيان منشور عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، إلى أن استمرار إيجابية المسحة الخاصة بنجمي الفراعنة محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، ومحمد النني لاعب الأرسنال الإنجليزي.

    وأوضح البيان أن محمد صلاح أجرى مسحة جديدة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وأظهرت النتيجة إيجابية.

    لاعبو منتخب مصر يحتفلون بهدفهم الأول في كوت ديفوار بنهائي أمم أفريقيا تحت 23 سنة
    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
    بعد محمد صلاح... فيروس كورونا يضرب منتخب مصر مجددا

    كما أجرى كذلك محمد النني مسحة ثانية أيضا وأظهرت إيجابية حالته.

    وأوضح الاتحاد أنه يتم متابعة الحالة الصحية للاعبين من قبل رئيس بعثة المنتخب العائدة من توغو، وعضو اللجنة الخماسية، محمد فضل.

    وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن قبل قليل إصابة ثالث لاعبي المنتخب الأول المحترفين، بعد الإعلان عن إصابة نجمي الفراعنة، محمد صلاح، ومحمد النني

    وقال الاتحاد في بيان منشور صفحته على "فيسبوك"، إن العينات والتحليل أظهرت إصابة أحمد حسن كوكا، مهاجم المنتخب المصري وفريق أولمبياكوس اليوناني بفيروس كورونا المستجد.

    وأفاد الموقع الرسمي لاتحاد الكرة أن نتائج العينة التي أجريت لأعضاء المنتخب شهدت ثلاث إصابات في بعثة المنتخب.

    وبحسب بيان الاتحاد المصري لكرة القدم، فإن اللاعب أحمد حسن كوكا تعرض للإصابة بفيروس كورونا.

    وكان كوكا شارك أساسيًا مع المنتخب المصري في مباراة توغو الأخيرة، والتي شهدت فوز الفراعنة" بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن تصفيات أمم أفريقيا.

    في المقابل، تعرض شادي الجيلاني المنسق العام للمنتخب ومحمد عبده مدلك الفريق للإصابة بكورونا أيضًا.

    كانت التحاليل الطبية أثبتت إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا، ليغيب بذلك عن مباراتي منتخب بلاده أمام توغو، ضمن فعاليات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون.

    وجاءت إصابة صلاح بعد التقاط صور له، دون كمامة أحيانا، بينما كان يرقص وسط عشرات الأشخاص خلال حفل زفاف شقيقه في القاهرة الأسبوع الماضي.

    وفي وقت سابق، قال مدير العلاقات العامة باتحاد الكرة المصري، شعبان بسطاوي، إن صلاح حصل على إذن طبي، باستكمال فترة الحجر الصحي في الجونة، وغادر الفندق واتجه إلى المدينة الساحلية المطلة على البحر الأحمر، أمس الأحد.

    وأشار بسطاوي إلى أن محمد صلاح حالته مستقرة، ولا يعاني من أي أعراض، وتوجه للجونة في سيارته الخاصة، وسيجري مسحة هناك بعد عدة أيام، وإذا ثبتت سلبيتها سيسافر لإنجلترا للالتحاق بفريقه.

    وخضع جميع أفراد بعثة مصر والتي تواجدت مع المنتخب المصري خلال رحلة توغو لمسحات طبية، صباح اليوم، قبل أن تظهر النتيجة سلبية لجميع أعضاء البعثة ما عدا الثلاثي.

    وتعرض المنتخب المصري للإصابة بكورونا بداية من النجم المصري الدولي محمد صلاح، يوم الجمعة الماضي، ثم المحترف المصري الآخر محمد النني قبل مباراة توغو وتحديدًا مساء الاثنين.

    واستطاع المنتخب المصري بعد مرور أربع جولات من التصفيات الوصول لصدارة المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط متفوقًا بفارق الأهداف عن منتخب جزر القمر، ثم يأتي منتخب كينيا في الترتيب الثالث برصيد ثلاث نقاط وأخيرًا توغو برصيد نقطة.

    جدير بالذكر أن منتخب مصر سيعود لاستئناف مباريات التصفيات في شهر مارس/آذار المقبل بمواجهة كينيا.

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