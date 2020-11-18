هيغواين يفاجئ الجميع بأمر يخص ميسي وكريستيانو رونالدو

فاجأ الأرجنتيني غونزالو هيغواين، لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي حاليا، عشاق مواطنه ليونيل ميسي، وزميله السابق في ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، باستبعادهما من قائمة أفضل ثلاثة لاعبين.

وقال هيغواين، بحسب ما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية: إن "أفضل ثلاثة لاعبين في العالم حاليا بالنسبة له هم مهاجم بايرن ميونيخ، الألماني روبرت ليفاندوفسكي، والنرويجي الشاب إيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، والفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد".

وعلى عكس حال كريستانو رونالدو، الذي لم يخطر على بال غونزاليز، فقد حظي ليونيل ميسي بإشادة مواطنه بقوله "ميسي ساحر، كل شيء أصلي، لقد ولد بهذه الطريقة، إنه في حمضه النووي، يفعل كل شيء دون عناء، الأشياء التي يجب على الجميع القتال من أجلها، ليو يفعلها بشكل طبيعي وهذا ما يجعلها فريدة من نوعها".

وسبق أن دافع هيغواين عن ألوان ريال مدريد ونابولي، فيما أحرز اللاعب الأرجنتيني 66 هدفا لبطل إيطاليا في 149 مباراة خاضها معه في جميع المنافسات.