فتاة صينية تقود فريق كرة قدم للرجال… صور

ونشرت شبكة تلفزيون الصين الدولية مجموعة صور لفتاة تبتية (نسبة لمقاطعة التبت ذاتية الحكم في الصين) استطاعت قيادة فريق كرة قدم رجالي في إحدى الجامعات التي ينتمون إليها.
وكتبت الشبكة: "الفتاة التبتية المولعة بكرة القدم تصبح قائدة فريق كرة القدم للرجال في جامعتها".
ولفتت الشبكة إلى أن الفتاة تدعى بوبو دروما، مشيرة إلى قولها: "آمل أن تتمكن الفتيات اللاتي يحببن كرة القدم من دخول الملعب بشجاعة".
الفتاة التبتية المولعة بكرة القدم تصبح قائدة فريق كرة القدم للرجال في جامعتها⚽️❤️— CGTN Arabic (@cgtnarabic) November 18, 2020
قالت الفتاة التبتية بوبو دروما: "آمل أن تتمكن الفتيات اللاتي يحببن كرة القدم من دخول الملعب بشجاعة".
قد أصبحت دروما قائدة فريق #كرة_القدم للرجال في جامعتها، قبل إنشاء فريق كرة القدم للفتيات. pic.twitter.com/JS9tMySZOZ
وقالت الشبكة: "أصبحت دروما قائدة فريق كرة القدم للرجال في جامعتها، قبل إنشاء فريق كرة القدم للفتيات".
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