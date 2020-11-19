فتاة صينية تقود فريق كرة قدم للرجال… صور

حققت الفتيات إنجازات كبيرة في العديد من المسابقات الرياضية حول العالم وبدأن مشوارهن مع كرة القدم في رحلة تحد جديدة أثبتن من خلالها أن النساء يمكنهن ممارسة تلك اللعبة باحترافية مثل الرجال رغم أنها تحتاج إلى مجهود بدني كبير.

وحققت النساء نجاحا كبير في مسابقات كرة القدم للرجال حول العالم، لكن التحدي الأكبر هو أن تقرر إحدى الفتيات قيادة فريق رجالي لكرة القدم لتحقق معه إنجازات.

ونشرت شبكة تلفزيون الصين الدولية مجموعة صور لفتاة تبتية (نسبة لمقاطعة التبت ذاتية الحكم في الصين) استطاعت قيادة فريق كرة قدم رجالي في إحدى الجامعات التي ينتمون إليها.

وكتبت الشبكة: "الفتاة التبتية المولعة بكرة القدم تصبح قائدة فريق كرة القدم للرجال في جامعتها".

ولفتت الشبكة إلى أن الفتاة تدعى بوبو دروما، مشيرة إلى قولها: "آمل أن تتمكن الفتيات اللاتي يحببن كرة القدم من دخول الملعب بشجاعة".

الفتاة التبتية المولعة بكرة القدم تصبح قائدة فريق كرة القدم للرجال في جامعتها⚽️❤️



قالت الفتاة التبتية بوبو دروما: "آمل أن تتمكن الفتيات اللاتي يحببن كرة القدم من دخول الملعب بشجاعة".

قد أصبحت دروما قائدة فريق #كرة_القدم للرجال في جامعتها، قبل إنشاء فريق كرة القدم للفتيات. pic.twitter.com/JS9tMySZOZ — CGTN Arabic (@cgtnarabic) November 18, 2020

وقالت الشبكة: "أصبحت دروما قائدة فريق كرة القدم للرجال في جامعتها، قبل إنشاء فريق كرة القدم للفتيات".