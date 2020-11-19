مانشستر سيتي يمدد عقد غوارديولا لمدة عامين

أعلن مانشستر سيتي، عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس، تمديد التعاقد مع مدربه بيب غوارديولا لمدة عامين.

قال خالدون المبارك، رئيس مانشستر سيتي في بيان "يمثل تمديد عقد بيب الخطوة الطبيعية التالية في رحلة بدأت منذ سنوات عديدة".

"هذا نتيجة الثقة المتبادلة والاحترام بينه وبين النادي"؛ وفقا بوكالة "رويترز".

وسيرتبط غوارديولا بذلك بعقد مع سيتي حتى نهاية موسم 2022-2023.