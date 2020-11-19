محمد صلاح يوجه رسالة إلى الجمهور لأول مرة بعد الإصابة بكورونا

صدر من اللاعب المصري الدولي، محمد صلاح، أول تعليق منه بعد الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد الأسبوع الماضي.

ووجه صلاح رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي إلى الجمهور، والتي طمأنهم فيها على صحته.

وقال مغردا: "أود أن أشكر الجميع على الرسائل الداعمة والتمنيات الطيبة. أنا واثق من أنني سأعود إلى الميدان قريبا".

I’d like to thank everyone for the supportive messages and well wishes. I’m confident I’ll be back on the field soon 💪 — Mohamed Salah (@MoSalah) November 17, 2020

كما حرص محمد صلاح في تغريدة أخرى على تهنئة المنتخب المصري باستعادته صدارة المجموعة السابعة بتصفيات أمم أفريقيا، بعد الفوز على توغو بثلاثية مقابل هدف، في لقاء ضمن الجولة الرابعة.

وقال في تغريدته: "مبروك منتخب مصر على الفوز وللجهاز الفني واللاعبين. فوز مهم في ظروف صعبة والقادم أفضل بإذن الله".

مبروك منتخب مصر على الفوز وللجهاز الفني واللاعبين. فوز مهم في ظروف صعبة والقادم أفضل بإذن الله🇪🇬❤️ — Mohamed Salah (@MoSalah) November 17, 2020

و​يجري محمد صلاح مسحة طبية جديدة، بعد 3 أيام، للكشف عن فيروس "كورونا" المستجد.

وأفادت بوابة "الأهرام"، ظهر اليوم الخميس، بأن صلاح، نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي، سبق وأجرى مسحة جديدة للكشف عن مدى استمرار إصابته بالفيروس، وجاءت نتيجة المسحة إيجابية.

وكان محمد النني، نجم المنتخب المصري ونادي أرسنال الإنجليزي، قد أجرى مسحة ثانية، أيضا، أكدت نتائجها إيجابية حالته.

ويقوم محمد فضل عضو اللجنة الخماسية في اتحاد كرة القدم المصري، ورئيس بعثة المنتخب العائدة من توغو، بمتابعة حالة صلاح والنني أولا بأول بالتواصل مع الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب.

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى النقطة الثامنة ليتصدر المجموعة السابعة، بفارق الأهداف عن جزر القمر في المركز الثاني برصيد 8 نقاط.

ويحتل منتخب كينيا المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وتتذيل توغو المجموعة برصيد نقطة وحيدة.