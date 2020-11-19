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    لاعب كرة القدم المصري الدولي محمد صلاح

    محمد صلاح يوجه رسالة إلى الجمهور لأول مرة بعد الإصابة بكورونا

    © REUTERS / PETER POWELL
    رياضة
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    الموضوع:
    مستجدات جائحة كورونا في العالم (53)
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    صدر من اللاعب المصري الدولي، محمد صلاح، أول تعليق منه بعد الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد الأسبوع الماضي.

    ووجه صلاح رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي إلى الجمهور، والتي طمأنهم فيها على صحته.

    وقال مغردا: "أود أن أشكر الجميع على الرسائل الداعمة والتمنيات الطيبة. أنا واثق من أنني سأعود إلى الميدان قريبا".

    كما حرص محمد صلاح في تغريدة أخرى على تهنئة المنتخب المصري باستعادته صدارة المجموعة السابعة بتصفيات أمم أفريقيا، بعد الفوز على توغو بثلاثية مقابل هدف، في لقاء ضمن الجولة الرابعة.

    وقال في تغريدته: "مبروك منتخب مصر على الفوز وللجهاز الفني واللاعبين. فوز مهم في ظروف صعبة والقادم أفضل بإذن الله".

    و​يجري محمد صلاح مسحة طبية جديدة، بعد 3 أيام، للكشف عن فيروس "كورونا" المستجد.

    وأفادت بوابة "الأهرام"، ظهر اليوم الخميس، بأن صلاح، نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي، سبق وأجرى مسحة جديدة للكشف عن مدى استمرار إصابته بالفيروس، وجاءت نتيجة المسحة إيجابية.

    اللاعب المصري الدولي، محمد صلاح
    © REUTERS / PETER POWELL
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    وكان محمد النني، نجم المنتخب المصري ونادي أرسنال الإنجليزي، قد أجرى مسحة ثانية، أيضا، أكدت نتائجها إيجابية حالته.

    ويقوم محمد فضل عضو اللجنة الخماسية في اتحاد كرة القدم المصري، ورئيس بعثة المنتخب العائدة من توغو، بمتابعة حالة صلاح والنني أولا بأول بالتواصل مع الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب.

    ورفع المنتخب المصري رصيده إلى النقطة الثامنة ليتصدر المجموعة السابعة، بفارق الأهداف عن جزر القمر في المركز الثاني برصيد 8 نقاط.

    ويحتل منتخب كينيا المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وتتذيل توغو المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

    الموضوع:
    مستجدات جائحة كورونا في العالم (53)

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, المنتخب المصري, اللاعب محمد صلاح, أهداف محمد صلاح, أخبار محمد صلاح, محمد صلاح
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