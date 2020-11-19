الأهلي المصري يعلن إصابة "كهربا" بفيروس كورونا

أعلن النادي الأهلي المصري، اليوم الخميس، إصابة نجم الفريق محمود عبد المنعم (كهربا) بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن اللاعب سيجري مسحة طبية جديدة يوم السبت المقبل.

وقال الموقع الرسمي للنادي الأهلي : إن "المسحة التي خضع لها اللاعب اليوم الخميس، جاءت إيجابية".

وأضاف أن "ذلك تسبب في غيابه عن التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة".

وأوضح أن

"اللاعب سيجري مسحة طبية جديدة يوم السبت المقبل للوقوف على حالته الطبية".

ويغيب محمود كهربا عن لقاء أبو قير للأسمدة بسبب الإيقاف للإنذارات، فيما سينتظر النادي حالته لتحديد إمكانية مشاركته في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري.