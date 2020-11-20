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    شعار مونديال قطر 2022

    حدث "بالغ الأهمية" في قطر بشأن كأس العالم و"فيفا" يعلق

    NASEEM ZEITOON
    رياضة
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     أعلنت قطر عن "حدث بالغ الأهمية"، بحسب ما وصفه مسؤول في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن بطولة كأس العالم المزمع انطلاقها شتاء عام 2022.

    وكشفت الخطوط الجوية القطرية الشريك الرسمي والطيران الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم -فيفا؛ النقاب عن طائرتها من طراز بوينغ 777، التي ازدانت خصيصا بشعار البطولة؛ لتبدأ بذلك العدّ التنازلي للعامين القادمين حتى بلوغ الحدث الأبرز لانطلاق فعاليات البطولة يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

    وتمّ رسم الشعار يدويّا على هذه الطائرة المخصصة والمميزة. وستحمل المزيد من طائرات أسطول الخطوط الجوية القطرية شعار كأس العالم لكرة القدم - قطر 2022، وسوف يتمّ تسييرها إلى العديد من الوجهات ضمن شبكة وجهات الناقلة القطرية العالمية.

    وستنضم طائرة الخطوط الجوية القطرية من طراز بوينغ 777-300ER للعمل ضمن شبكة وجهات الناقلة القطرية ابتداء من 21 نوفمبر، على الرحلتين QR095 و QR096 بين الدوحة وزيوريخ. 

    وقال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "بوصفنا الشريك الرسمي، وشريك الطيران الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم - فيفا؛ فإننا نشعر ببالغ الحماس مع بقاء ما يقارب العامين فقط حتى نتمكّن من الترحيب بالعالم أجمع في بلدنا الجميل".

    من جانبه قال حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، والرئيس التنفيذي للجنة الوطنية المنظمة للبطولة: "يسرّنا أن نرى ما تحققه الخطوط الجوية القطرية، شركاؤنا في استضافة البطولة؛ من خطوات هامة استعداداً لتحقيق هدفنا المتمثّل بتنظيم النسخة الأولى من بطولة كأس العالم لكرة القدم في الشرق الأوسط".

    مونديال قطر 2022
    © REUTERS / Sergei Karpukhin
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    وأضاف: "تعدّ رؤية شعار البطولة يزيّن إحدى طائرات الناقلة القطرية بمثابة خطوة يفتخر بها كل المشاركين في الاستعدادات المتواصلة لهذه البطولة التاريخية".

    وقال جان فرانسوا باثي، مدير خدمات التسويق في الاتحاد الدولي لكرة القدم- الفيفا: "يعتبر إطلاق الخطوط الجوية القطرية، شريكنا الرسمي وشريك الطيران الرسمي؛ لهذه الطائرة المذهلة التي تحمل شعار كأس العالم 2022؛ بمثابة حدث بالغ الأهمية".

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