قبل مواجهة نابولي... إبراهيموفيتش يوزع "بلاي ستيشن 5" على زملائه في ميلان.. صور

فاجأ النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش زملاءه في نادي ميلان الإيطالي، بإهدائهم جميعا جهاز "بلاي ستيشن 5" الجديد، بعد طرحه للبيع في أنحاء أوروبا.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، في بادرة لرفع المعنويات بين زملائه في الفريق، قرر إبراهيموفيتش، قائد ميلان، إهداء كل منهم الجهاز الجديد.

وعبّر عدد من نجوم الفريق عن امتنناهم للهدية القيمة، ونشروا صورا للجهاز على صفحاتهم الرسمية في خاصية الأستوري، مع عبارات الشكر لزلاتان.

🎅 ¡@Ibra_official SE ADELANTA A LA NAVIDAD!



🎮🤣 Ha REGALADO una #PS5 a cada uno de sus compañeros del @acmilan 🔴⚫️ pic.twitter.com/2d7xt7Bi7J — Ágora Fútbol (@AgoraFutbol) November 20, 2020

وكتب البرازيلي لياو على حسابه الشخصي: "شكرا أيها الأفضل على الهدية"، كما نشر الإسباني صامويل كاستيليخو صورة للهدية بجانب سيارته من نوع لامبورغيني.

وتغنت جماهير كرة القدم بمبادرة إبراهيموفيتش على وسائل التواصل الاجتماعي، ولقبت اللاعب بـ"سانتا كلوز"، في تشبيه لسانتا كلوز، أو بابا نويل، الذي يوزع الهدايا على الأطفال قرب فترة الأعياد.

ويقود إبراهيموفيتش البالغ من العمر 39 عاما، فريقه ميلان لصدارة الدوري الإيطالي هذا الموسم، كما يتصدر هو قائمة هدافي المسابقة حتى الآن برصيد 8 أهداف.

يذكر أن ميلان الذي لم يتذوق طعم الفوز على نابولي خارج أرضه بالدوري الإيطالي منذ 10 سنوات، حيث كان آخر فوز لميلان خارج أرضه ضد نابولي بالكالتشيو تحديدا في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2010 بنتيجة 2-1.

ورغم العقدة التي يعاني منها ميلان، إلا أنهم على أمل قوى في التخلص منها خلال مباراة الأحد المقبل، حيث يتصدرون ترتيب الكالتشيو بجدارة منذ انطلاق الموسم، إضافة إلى أنهم يمتلكون النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.