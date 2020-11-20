الاتحاد المصري لكرة القدم يكشف موعد قرعة الدوري الممتاز

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الجمعة، موعد قرعة الدوري الممتاز موسم 2020 - 2021.

وأعلن الاتحاد عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، أن موعد القرعة هوم يوم الاثنين المقبل، الموافق 23 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأضاف: "يجري الاتحاد المصري لكرة القدم، الاثنين المقبل الموافق 23 نوفمبر، قرعة مسابقة الدوري الممتاز موسم 20-2021، وذلك في الواحدة ظهرا بفندق ماريوت الجزيرة".

وتابع الاتحاد "يحضر القرعة مندوبون عن الأندية المشاركة في المسابقة بواقع مندوب عن كل ناد، يحدد الملعبين الأساسي والاحتياطي لفريقه اللذين سيخوض عليهما مبارياته مستوفيا موافقة الجهة المالكة للملعب والجهات الأمنية، بالإضافة إلى تحديد أرقام قمصان اللاعبين".