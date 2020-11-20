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    تكييف ملاعب كأس العالم 2022 في قطر

    "دقات متسارعة"... بيان قطري بشأن استعداداتها لـ"كأس العالم 2022"

    © AFP 2020 / GIUSEPPE CACACE
    رياضة
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    أصدرت اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية، المسؤولة عن تنظيم نهائيات كأس العالم "قطر 2022" بيانا جديدا حول استعداداتها لتنظيم الفعالية.

    وقالت اللجنة، في بيان منشور عبر وكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن دقات متسارعة حاليا نحو العد التنازلي لانطلاق البطولة.

    وتابعت: "يصادف يوم غد السبت الموافق 21 نوفمبر بعد عامين من الآن، موعد انطلاق صافرة بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، بين جنبات استاد البيت المستوحى تصميمه من الخيمة العربية ويعكس التراث القطري".

    © AFP 2020 / GIUSEPPE CACACE
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    وأكملت بقولها: "مع تسارع دقات العد التنازلي لمونديال قطر، تزداد وتيرة الاستعدادات في قطر لتقديم تجربة استثنائية تتيح لعشاق كرة القدم من مختلف دول العالم الاستمتاع بسحر الشرق الأوسط والتعرف على ثقافته المميزة".

    وأشارت اللجنة القطرية إلى أن البنية التحتية للمونديال اكتملت بنسبة 90% تقريبا، حيث أعلن عن جاهزية 3 استادات من أصل 8 ملاعب، وانتهت الأعمال الرئيسية في استادين آخرين.

    وتوقعت اللجنة أن تكتمل جميع الاستادات بصورة نهائية قبل انطلاق المونديال بأكثر من عام تقريبا، ما سيتيح اختبار جاهزيتها بصورة كاملة.

    وأوضحت أن  الملاعب التي تم الإعلان عن جاهزيتها، وهي استاد خليفة الدولي، واستاد الجنوب، واستاد المدينة التعليمية، استضافوا أكثر من 100 مباراة العام الجاري، في ظل إجراءات احترازية صارمة فرضتها تحديات جائحة كوفيد 19.

    وتطرقت اللجنة إلى أعمال وتطوير البنية التحتية القطرية المجهزة لخدمة البطولة، وقالت اللجنة إنها تسير وفق المخططات المعد لها، حيث يعمل مترو الدوحة العصري الآن بكامل طاقته، وتوشِك الدولة على الانتهاء من الطرق المحلية والسريعة، وتمضي أعمال توسعة مطار حمد الدولي وفق الجدول الزمني المحدد حيث من المرتقب أن يلبي المطار احتياجات أكثر من 50 مليون مسافر سنوياً بحلول عام 2022.

    ​ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) قوله: "العام الجاري كان مليئاً بالتحديات للعالم بأسره، ولكرة القدم دون استثناء".

    وتابع رئيس الفيفا: "مستويات التقدم الثابت في تطور العمل بمشاريع بطولة كأس العالم قطر 2022، تبرهن من جديد على الالتزام الراسخ والمتواصل للبلد المستضيف".

    وأضاف: "في الوقت الذي يفصلنا فيه عامان على انطلاق المونديال، أتوجه شخصياً بالشكر إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على استضافة تلك البطولة والتي أثق أنها لن تمحى من الذاكرة، وستترك إرثا مستداما يمتد إلى ما بعد العام 2022".

    شعار مونديال قطر 2022
    NASEEM ZEITOON
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    وأثنى رئيس الفيفا: "نجحت قطر في إحراز تقدم في بناء الاستادات، مع ضمان تنفيذ إجراءات صارمة لحماية صحة العمال، كما أن مباريات دوري أبطال آسيا التي تقام في قطر تظهر مرونتها وقدرتها على الأداء في ظل ظروف صعبة".

    واختتم إنفانتينو حديثه: "لقد شهدت عن كثب خلال زيارتي القصيرة للدوحة منذ أسابيع قليلة التقدم الرائع في الاستعدادات، وأتطلع بكل ثقة إلى بطولة كأس العالم في ظل التحول الإيجابي الذي أحدثته على الصعيدين المحلي والإقليمي، وكذلك التجربة الفريدة التي ستوفرها البطولة للجماهير من مختلف البلدان لمشاهدة أفضل نسخة من كأس العالم على الإطلاق".

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