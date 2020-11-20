رسالة من مدرب ليفربول إلى محمد صلاح بعد حضوره فرح شقيقه وإصابته بـ"كورونا"

بعث يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، رسالة إلى الدولي المصري، محمد صلاح، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد إثر حضوره فرح شقيقه في القاهرة.

ونقلت شبكة "يورو سبورت" تصريحات لكلوب، علق فيها على إصابة محمد صلاح بعدوى كورونا.

وقال كلوب "أفضل شخصيا الابتعاد عن المناسبات الاجتماعية في هذا التوقيت".

وتابع المدرب الألماني "أعلم أن محمد صلاح سيعود إلى إنجلترا اليوم، وأنا على تواصل مستمر معه، وسنتحدث عن فرص عودته إلى المباريات، عندما تأتي النتيجة سلبية، فهو لا يعاني من أية أعراض".

وأكمل كلوب بقوله "لا يوجد ما أعلنه للجماهير بشأن محمد صلاح اليوم".

وتطرق مدرب ليفربول لحضور محمد صلاح حفل زفاف شقيقه بقوله "كنت في ألمانيا خلال الصيف ودعاني صديق لحفل عيد ميلاد، ولكن قررت عدم الذهاب".

وأتبع بقوله "في بلاد أخرى هناك المزيد من الضغوط والأعراف الاجتماعية، وحفل زفاف شقيق صلاح مناسبة خاصة. لاعبو ليفربول يتحلون بالمسؤولية والانضباط بشكل لا يصدق، وعليهم أن يستمروا في ذلك".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أعلن في وقت سابق إصابة نجم ليفربول، محمد صلاح.

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان له، أن "المسحة الطبية التي أجريت على بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، أكدت إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا".

ووجهت وسائل إعلام عديدة انتقادات إلى محمد صلاح، بسبب ظهوره في فرح شقيقه من دون كمامة في بعض اللحظات، ورقصه مع الحضور، وزعمت التقارير أن تلك المناسبة قد تكون سببا في إصابته بـ"كورونا".

ووجه محمد صلاح أيضا رسالة إلى جمهوره قال فيها: "أود أن أشكر الجميع على الرسائل الداعمة والتمنيات الطيبة. أنا واثق من أنني سأعود إلى الملاعب قريبا".

كما حرص محمد صلاح في تغريدة أخرى على تهنئة المنتخب المصري باستعادته صدارة المجموعة السابعة بتصفيات أمم أفريقيا، بعد الفوز على توغو بثلاثية مقابل هدف، في لقاء ضمن الجولة الرابعة.

وقال في تغريدته: "مبروك منتخب مصر على الفوز وللجهاز الفني واللاعبين. فوز مهم في ظروف صعبة والقادم أفضل بإذن الله".