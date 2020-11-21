مانشستر يونايتد يتعرض لقرصنة إلكترونية

أعلن نادي مانشستر يونايتد الانجليزي، أنه تعرض لقرصة إلكترونية على أنظمته.

وقال مانشستر يونايتد في بيان رسمي "يؤكد النادي تعرضه لهجوم إلكتروني على الأنظمة، وأنه اتخذ إجراءات سريعة لاحتواء الهجوم ويعمل حاليا مع مستشارين للتحقيق في الحادث، وتقليل العطل الذي حدث".

وأضاف "رغم أن هذه عملية معقدة من قبل مجرمي إنترنت منظمين، إلا أن النادي لديه بروتوكولات وإجراءات شاملة مطبقة لمثل هذا الحوادث، حيث حددت الدفاعات الإلكترونية الهجوم، وأوقفت الأنظمة المتأثرة لاحتواء الضرر وحماية البيانات".

وأفاد بأن القنوات الإعلامية للنادي "لم تتأثر بهذا الهجوم، بما في ذلك موقعنا الإلكتروني والتطبيق الرسمي، كما أننا لم نكتشف حتى الآن أي خرق للبيانات الشخصية الخاصة بالمشجعين والعملاء".

وأكد في الختام أن "جميع الأنظمة الأساسية المطلوبة لمباريات الفريق التي ستقام في أولد ترافورد "ستظل آمنة، وستلعب مباراة الغد ضد وست بروميتش ألبيون بشكل طبيعي".