أهداف مباراة تشيلسي ونيوكاسل 2-0 في الدوري الإنجليزي... فيديو

تصدر تشيلسي ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز مؤقتا، بتغلبه على مضيفه نيوكاسل يونايتد 2-0 اليوم السبت، بافتتاح الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم تشيلسي في ملعب سان جيمس بارك بهدف في الدقيقة 10 سجله فيديريكو فرنانديز بالخطأ في مرماه.

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نيوكاسل 0 × 2 تشيلسي | أهداف اللقاء - All GOALS



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وسجل تامي أبراهام الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 65 بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة حاسمة من تيمو فيرنر.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 18 نقطة، ليتبوأ الصدارة مؤقتا بفارق الأهداف أمام ليستر سيتي الذي يلعب مساء الأحد أمام ليفربول (17 نقطة)، وبفارق نقطة واحدة أمام توتنهام (17 نقطة) الذي يلعب في وقت لاحق مساء السبت أمام مانشستر سيتي، بينما بقي نيوكاسل في المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة.