هالاند يفوز بجائزة الفتى الذهبي لعام 2020

حصل النجم النرويجي إرلينغ هالاند، مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، على جائزة الفتى الذهبي لعام 2020، كأفضل لاعب صاعد في العالم.

وأعلنت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية التي تمنح سنويا الجائزة لأفضل لاعب تحت 21 عاما، إن هالاند يعد أول نرويجي يحظى بهذا التتويج.

​وتفوق هالاند على جادون سانشو جناح بوروسيا دورتموند وألفونسو ديفيس مدافع بايرن ميونخ، ميسون جرينوود مهاجم مانشستر يونايتد وأنسو فاتي جناح برشلونة.

وأوضحت الصحيفة أن أنسو فاتي مهاجم برشلونة، فاز بجائزة الفتى الذهبي الإلكترونية، بعدما حصل على أعلى عدد من أصوات الجماهير، كما أنه احتل المركز الثاني في الترتيب العام للجائزة الرئيسية خلف هالاند.