لأول مرة في 10 أعوام... أتلتيكو مدريد يحقق فوزا ثمينا على برشلونة

حقق أتليتيكو مدريد انتصارا ثمينا، يوم السبت، على برشلونة في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، وهو الأول في أكثر من عشرة أعوام، وذلك بعد الفوز 1-صفر باستاد واندا متروبوليتانو.

وافتتح، يانيك كاراسكو، الجناح البلجيكي التسجيل في نهاية الشوط الأول حيث استغل خروج الحارس مارك-أندريه تير شتيجن وسبقه إلى الكرة ليضعها من بين ساقيه ثم سدد في المرمى الخالي.

Yannick Carrasco catches Marc-André ter Stegen in no man's land 😱



Diego Simeone beats Barcelona in La Liga for the first time as Atlético Madrid manager 😱😱



(via @beINSPORTSUSA)pic.twitter.com/560dCeMLNo — Yahoo Soccer (@FCYahoo) November 21, 2020

وقفز أتليتيكو إلى المركز الثاني برصيد 20 نقطة متساويا مع ريال سوسيداد المتصدر، بينما يقبع برشلونة في المركز العاشر وله 11 نقطة بعدما خسر للمرة الثالثة في ثماني مباريات بالدوري تحت قيادة المدرب رونالد كومان.

وقال كومان:

"فريق مثل برشلونة لا يتحمل استقبال هدف بهذه الطريقة. لقد ارتكبنا الخطأ وهذا غير جيد، ولا يمكن أن نسمح بحدوث شيء مشابه مرة أخرى".

وأضاف المدرب الأرجنتيني "لقد جاء دورنا اليوم لنفوز، لكن هذا لن يغير أهدافنا في الموسم. كنا ندرك تماما مدى حاجتنا إلى اللعب، وأنه يجب علينا العمل بجدية في الهجوم كما هو حالنا في الدفاع".

وكان ليونيل ميسي قائد برشلونة قد سجل هدف الانتصار في المواجهة ذاتها الموسم الماضي بعد مجهود فردي، لكنه قدم مباراة للنسيان ولم يقدم الكثير أو يصنع خطورة على المرمى.