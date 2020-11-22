بالأرقام... برشلونة يقدم أسوأ انطلاقة في تاريخه بقيادة كومان

خسر نادي برشلونة، يوم أمس السبت، أمام أتلتيكو مدريد، 0-1، ليتراجع الفريق الكتالوني للمركز العاشر بعدما تجمد رصيده عند 11 نقطة.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنه منذ تطبيق نظام منح الفائز 3 نقاط في الدوري الإسباني في موسم 1995-1996 لم يحظ برشلونة أبدا بحصيلة أضعف من حصيلة الموسم الحالي بعد مرور 8 مباريات.

📉 This Barcelona team, in LaLiga, is the worst through their first 8 games in 25 years (1995/96). Their record is 3W 2D 3L (11 of 24 possible points) [marca] pic.twitter.com/FjVpreOeeg — FCBarcelonaFl 🏆 (@FCBarcelonaFl) November 22, 2020

​واقتربت الحصيلة الحالية لكتيبة المدرب الهولندي رونالد كومان لما حصده برشلونة في موسمي 2002-2003 و2003-2004، ولكن الفارق كان نقطة إضافية حيث حصل برشلونة في الموسمين على 12 نقطة من 8 مباريات.

وآخر مرة حصد فيها برشلونة 11 نقطة بعد أول 8 مباريات كانت في موسم 1991-1992، وحينها نجح الفريق الكتالوني في التتويج بلقب الدوري الإسباني برصيد 55 نقطة، بفارق نقطة يتيمة عن الوصيف حينها ريال مدريد، وفقا لشبكة "أوبتا" العالمية.

حقق برشلونة 3 انتصارات فقط في هذه المباريات الثماني مقابل تعادلين و3 هزائم، ليحتل المركز العاشر على سلم ترتيب الدوري بعد انقضاء الأسبوع التاسع من البطولة.