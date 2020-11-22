"محظوظون به"... بيرلو يشيد بأداء كريستيانو رونالدو ويسدي له نصيحة

أشاد مدرب نادي يوفنتوس الإيطالي، أندريا بيرلو، بأداء لاعبه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل هدفين في الأمس اعتل بهما ترتيب هدافي الدوري مؤقتا.

وسجل رونالدو ثنائية خلال 4 دقائق، قاد بهما يوفنتوس للفوز على كالياري 2-0، في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

وتمكن "الدون" من هز الشباك خلال أول 5 مباريات له بالدوري المحلي، وهو ما يحققه لأول مرة منذ موسم 2014-2015 في الليغا الإسبانية.

بيرلو قال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام كثيرة أبرزها صحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية: إن "رونالدو لاعب محترف من الدرجة الأولى، ويقدم مثالا يحتذى به لجميع من حوله، حتى في التدريبات".

وأضاف بيرلو، "يسجل الأهداف بشكل متواصل، موهبته ليست طبيعية، ونحن محظوظون بأنه يلعب في صفوف يوفنتوس".

ونصح بيرلو لاعبه بأن "يحاول لأقصى درجة، الحفاظ على نفس المستوى الذي يقدمه خلال الوقت الراهن".

ويخوض كريستيانو رونالدو موسمه الثالث بقميص السيدة العجوز بعد الانضمام للفريق في صيف عام 2018 قادمًا منري ريال مدريد في صفقة تكلفت 117 مليون يورو.

ومنذ ذلك الوقت، سجل كريستيانو 60 هدفا بقميص "البيانكونيري".

وبذلك يحتل رونالدو لقب هداف الدوري الإيطالي منذ وصوله إلى يوفنتوس، حيث لم ينجح أي لاعب في تسجيل نفس العدد من الأهداف.

وتساوى بذلك كريستيانو مع زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان، برصيد ثمانية أهداف بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم.