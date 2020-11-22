يورغن كلوب يحدد موقفه من قيادة منتخب ألمانيا

حدد مدرب ليفربول يورغن كلوب موقفه من تدريب المنتخب الألماني بعد أنباء توالت عن فسخ عقد المدير الفني الحالي، يواكيم لوف، بسبب الخسارة من منتخب إسبانيا بنتيجة 6-0.

ورغم دعم الاتحاد الألماني للوف بعد الهزيمة القاسية أمام منتخب "لا روخا إسبانيا"، إلا أن تكهنات وتقارير أشارت إلى البحث عن خليفة للمدرب.

كلوب استبعد ذلك، ونفى في تصريحات صحفية قبل لقاء ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز الأحد، أن يفكر بتدريب المنتخب الألماني في الوقت الراهن، موضحا ذلك بالقول: "ربما أدرب المنتخب في المستقبل، لكن لا وقت لدي حاليا لذلك".

وأضاف، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، "لدي وظيفة ليست بالسهلة حاليا، وتتطلب تركيزا عاليا من جانبي".

وتابع كلوب قائلا: "لن أبحث حاليا عن تحديات جديدة. صحيح أن هناك بعض المنغصات لكن ذلك يعجبني ولن أترك النادي".

وتعاقد كلوب البالغ من العمر 53 عاما على تدريب ليفربول حتى عام 2024، لكنه سبق وأكد:

عزمه العودة إلى ألمانيا بعد انتهاء عقده.

وكان نجم المنتخب الألماني السابق لوثار ماتيوس قال، بعد مباراة اسبانيا، بحسب "سكاي سبورت": إن "كلوب هو المرشح الأنسب لقيادة منتخب "الماكينات الألمانية" خلفا ليواكيم لوف الذي يتولى تدريب الفريق منذ 14 عاما".