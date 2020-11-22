برشلونة يكشف التشخيص النهائي لإصابة مدافعه جيرارد بيكي

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، اليوم الأحد، عن التشخيص النهائي لإصابة مدافعه جيرارد بيكي.

وقال برشلونة، في بيان رسمي: "أجريت الاختبارات، اليوم، على بيكي، وأظهرت أن لديه التواء من الدرجة الثالثة في الرباط الجانبي للركبة".

​وأضاف البيان: "كما يعاني بيكي من إصابة جزئية في الرباط الصليبي الأمامي في الركبة اليمنى، وتتوقف مدة غياب اللاعب على وتيرة تعافيه من الإصابة".

وأكد البيان أن الإصابة الأولى ستكلف بيكي الغياب عن المباريات لمدة شهرين على الأقل، فيما تعد الإصابة الثانية أكثر خطورة، ويحتاج اللاعب لفترة تتراوح من 3 إلى 5 أشهر للتعافي، وذلك وفقا لحالة الرباط الصليبي.

وكان برشلونة قد انهزم، أمس السبت، بهدف دون رد أمام أتلتيكو مدريد، ليتراجع إلى المركز العاشر بـرصيد 11 نقطة.