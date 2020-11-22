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    ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

    بث مباشر... ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

    © REUTERS / PHIL NOBLE
    رياضة
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    يترقب عشاق الكرة الإنجليزية، انطلاق مباراة من العيار الثقيل تجمع ليفربول وليستر سيتي، ضمن فعاليات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الإنجليزي.

    منشور جديد
    • 21:08

      حكم المباراة يطلق صافرة النهاية معلنا فوز ليفربول بثلاثية مقابل لاشي ليستر سيتي

    • 21:06

      الدقيقة 92.. محاولة من ليستر سيتي لتقليص الفارق عبر تمريرة سحرية إلى فاردي يمين منطقة الجزاء الذي راوغ حارس ليفربول وسدد كرة لكن تمر بجانب القائم الأيسر.

    • 21:05

      الدقيقة 90.. حكم المباراة يحتسب 3 دقائق وقت بدل من ضائع

    • 21:04

      الهدف الثالث لليفربول كان كرة مقوسة رائعة من ميلنر من ركلة ركنية من الطرف الأيمن على رأس فيرمينو سددها رائعة في الزاوية اليمنى لمرمى ليستر سيتي وسكنت الشباك.

    • 21:02

    • 20:59
    • 20:59

      الدقيقة 84.. مرور رائع من جوتا الذي راوغ أكثر من لاعب، وأرسلها إلى ماني الذي سددها قوية من خارج منطقة الجزاء لكن تصدى رائع من شمايكيل حارس مرمى ليستر سيتي.

    • 20:57

      الدقيقة 82.. يتألق أليسون حارس مرمى ليفربول ليتصدى لتمريرة من فاردي إلى الظهير الأيسر لفريق ليستر سيتي

    • 20:56

    • 20:55
    • 20:55

      الدقيقة 76.. لا يصدق!.. مرور رائع من فيرمينو من مدافع ليستر سيتي وتسديد كرة ترتطم بالقائم الأيمن، تم ترتد إلى البرازيلي مرة أخرى سددها لكن شتتها ألبرايتون من على خط المرمى، وارتدت إلى ماني الذي سددها قوية تصدى لها حارس ليستر سيتي وارتطمت بالقائم الأيمن مرة أخرى.

    • 20:52
    • 20:51

      الدقيقة 75.. مرور نصف ساعة من أحداث الشوط الثاني ومازال ليفربول يتقدم على نظيره ليستر سيتي بهدفين مقابل لا شيء

    • 20:44
    • 20:43

      الدقيقية 66.. بطاقة صفراء بحق لاعب ليستر سيتي نامبالي ميندي

    • 20:42

      ويغيب النجم المصري محمد صلاح عن التشكيل الأساسي، بسبب استمرار إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

    • 20:41

      يحتل نادي ليفربول المركز الرابع برصيد 17 نقطة، بينما يقع ليستر سيتي في المركز الثالث برصيد 18 نقطة.

    • 20:39
    • 20:37

      الدقيقة 60.. مرور ربع ساعة من الشوط الثاني ومازال ليفربول متقدم على ليستر سيتي بهدفين مقابل لا شيء.

    • 20:35
    • 20:34
    • 20:33
    • 20:31

      الدقيقية 54...حارس ليستر سيتي يتألق بالتصدي لقذيفة قوية سددها ساديو ماني يسار منطقة الجزاء

    • 20:28

      الدقيقة 51.. توقف اللعب إثر إصابة كيتا لاعب خط وسط ليفربول

    • 20:25

      الدقيقة 48.. هجمة مرتدة من ليستر سيتي والكرة تصل إلى بارنيس الذي سدد من يسار منطقة الجزاء لكن تصل سهلة إلى حارس المرمى.

    • 20:22
    • 20:19

      بداية أحداث الشوط الثاني

    • 20:19

      ديوغو جوتا هو أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في أول 4 مباريات له على أرضه

    • 20:15
    • 20:12
    • 20:05
    • 20:04
    • 20:03

      الدقيقة 45.. حكم المباراة يحتسب 3 دقائق وقت بدل من ضائع

    • 20:02

      الدقيقة 41.. هدف ثان لصالح ليفربول يسجله جوتا.

    • 19:59

      الدقيقة 39... ساديو ماني يسدد بقوة داخل منطقة الجزاء من كرة طولية لكنها ترتطم بمدافع ليستر سيتي وتصل إلى حارس المرمى.

    • 19:57
    • 19:52
    • 19:48

      الدقيقة 23... عرضية خطيرة من يسار من منطقة الجزاء إلى بارنيز داخل منطقة الجزاء سددها أعلى عارضة مرمى ليفربول.

      الدقيقة 21... هدف لصالح ليفربول عن طريق جوني إيفانز بالخطأ في مرماه.

    • 19:44

      الدقيقة 13... جوتا يسدد من خارج منطقة الجزاء تصدى لها حارس ليستر سيتي

      الدقيقة 10... تمريرة من كيتا إلى جونز يمين منطقة الجزاء سددها قوية لكن تصدى لها حارس ليستر سيتي بنجاح

    • 19:43

      الدقيقة 8... لاعبو ليستر سيتي يسعون لتسجيل الهدف الأول

    • 19:42

      الدقيقة 5... صراع على الكرة بين اللاعبين في وسط الملعب.

      الدقيقة 3... تمريرات قصيرة بين لاعبي ليفربول في وسط الملعب

    • 19:23

      الدقيقة 3... جوتا يستغل تمريرة رائعة من ميلنر ويستحوذ على الكرة يمررها إلى ماني ومنه إلى كيتا الذي يسدد ولكنها تتحول إلى ركنية، تُنفذ ولكن رأسية ماني في الشباك الخارجية للحارس شمايكل

    • 19:20
    • 19:11

      تقام على ملعب آنفيلد، في تمام التاسعة والربع مساء بتوقيت القاهرة.

      الحكم يطلق صافرة بدء المباراة

    نقل نصي مباشر
    بث مباشر... ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي
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