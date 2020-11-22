بث مباشر... ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

حكم المباراة يطلق صافرة النهاية معلنا فوز ليفربول بثلاثية مقابل لاشي ليستر سيتي

الدقيقة 92.. محاولة من ليستر سيتي لتقليص الفارق عبر تمريرة سحرية إلى فاردي يمين منطقة الجزاء الذي راوغ حارس ليفربول وسدد كرة لكن تمر بجانب القائم الأيسر.

الدقيقة 90.. حكم المباراة يحتسب 3 دقائق وقت بدل من ضائع

الهدف الثالث لليفربول كان كرة مقوسة رائعة من ميلنر من ركلة ركنية من الطرف الأيمن على رأس فيرمينو سددها رائعة في الزاوية اليمنى لمرمى ليستر سيتي وسكنت الشباك. 88' - Double substitution for the Reds. Origi and Minamino are on for Jota and Mane.



[3-0]#LIVLEI — Liverpool FC (@LFC) November 22, 2020

جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول بووووووبي بوووووبي بووووووبي pic.twitter.com/knp5ncIVo2 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) November 22, 2020

84: شمايكل يمنع الهدف الثالث بعد مرور ماني من المدافع فوفانا بطريقة جميلة ويسدد ولكنه يتصدى للتسديدة الرائعة من ماني. #ليفربول_ليستر 2 - 0 pic.twitter.com/AfJ6ax2BJn — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) November 22, 2020

الدقيقة 84.. مرور رائع من جوتا الذي راوغ أكثر من لاعب، وأرسلها إلى ماني الذي سددها قوية من خارج منطقة الجزاء لكن تصدى رائع من شمايكيل حارس مرمى ليستر سيتي.

الدقيقة 82.. يتألق أليسون حارس مرمى ليفربول ليتصدى لتمريرة من فاردي إلى الظهير الأيسر لفريق ليستر سيتي

77: تأبى الدخول!! فيرمينو فعل كل ما هو مطلوب من أجل تسجيل هدف رائع. مرور، تسديد، قوة، توجيه، متابعة! ولكن الحارس يمسك بها في نهاية الأمر. #ليفربول_ليستر 2 - 0 pic.twitter.com/vAKfM7HyhK — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) November 22, 2020

76' - HOW HAS THAT NOT GONE IN! Firmino with brilliant play before he hits the post, he then has the rebound cleared off the line, before Mane hits the bar. SO CLOSE.



[2-0]#LIVLEI — Liverpool FC (@LFC) November 22, 2020

الدقيقة 76.. لا يصدق!.. مرور رائع من فيرمينو من مدافع ليستر سيتي وتسديد كرة ترتطم بالقائم الأيمن، تم ترتد إلى البرازيلي مرة أخرى سددها لكن شتتها ألبرايتون من على خط المرمى، وارتدت إلى ماني الذي سددها قوية تصدى لها حارس ليستر سيتي وارتطمت بالقائم الأيمن مرة أخرى.

الدقيقة 75.. مرور نصف ساعة من أحداث الشوط الثاني ومازال ليفربول يتقدم على نظيره ليستر سيتي بهدفين مقابل لا شيء

66' - Mendy receives a yellow card after a late challenge on Wijnaldum.



[2-0]#LIVLEI — Liverpool FC (@LFC) November 22, 2020

الدقيقية 66.. بطاقة صفراء بحق لاعب ليستر سيتي نامبالي ميندي

ويغيب النجم المصري محمد صلاح عن التشكيل الأساسي، بسبب استمرار إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

يحتل نادي ليفربول المركز الرابع برصيد 17 نقطة، بينما يقع ليستر سيتي في المركز الثالث برصيد 18 نقطة.

الدقيقة 60.. مرور ربع ساعة من الشوط الثاني ومازال ليفربول متقدم على ليستر سيتي بهدفين مقابل لا شيء.

57' - SO CLOSE! Jota forced a great save before Firmino hits the post from close-range with a header. So, so close.



[2-0]#LIVLEI — Liverpool FC (@LFC) November 22, 2020

54: قويــــة وقريبة!! ماني ينطلق ويسدد كرة قوية مقوسة ولكن الحارس يحولها إلى ركنية. #ليفربول_ليستر 2 - 0 pic.twitter.com/jgmqvlEUUe — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) November 22, 2020

57: جوتا المذهل يستغل تمريرة من جونز ويقوم بالتمويه بطريقة رائعة ويسدد في الزاوية الضيقة للحارس شمايكل ولكنه يتصدى وتصطد بالقائم وتعود إلى فيرمينو ولكنها في القائم مرة أخرى. #ليفربول_ليستر pic.twitter.com/YOt5LTHkKa — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) November 22, 2020

الدقيقية 54...حارس ليستر سيتي يتألق بالتصدي لقذيفة قوية سددها ساديو ماني يسار منطقة الجزاء

الدقيقة 51.. توقف اللعب إثر إصابة كيتا لاعب خط وسط ليفربول

الدقيقة 48.. هجمة مرتدة من ليستر سيتي والكرة تصل إلى بارنيس الذي سدد من يسار منطقة الجزاء لكن تصل سهلة إلى حارس المرمى.

46' - Back underway. Let's have a big second half, Reds!



[2-0]#LIVLEI — Liverpool FC (@LFC) November 22, 2020

بداية أحداث الشوط الثاني

ديوغو جوتا هو أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في أول 4 مباريات له على أرضه

Diogo Jota is the first player in our history to score in each of his first 4 home top-flight appearances 🤩⚽️ pic.twitter.com/5dVAS1SGZa — Liverpool FC (@LFC) November 22, 2020

نهاية أول 45 دقيقة بتقدم مستحق للريدز! 👏🔴 #ليفربول_ليستر — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) November 22, 2020

Behind at the break.#LivLei — Leicester City (@LCFC) November 22, 2020

Behind at the break.#LivLei — Leicester City (@LCFC) November 22, 2020

الدقيقة 45.. حكم المباراة يحتسب 3 دقائق وقت بدل من ضائع Behind at the break.#LivLei — Leicester City (@LCFC) November 22, 2020

الدقيقة 41.. هدف ثان لصالح ليفربول يسجله جوتا.

الدقيقة 39... ساديو ماني يسدد بقوة داخل منطقة الجزاء من كرة طولية لكنها ترتطم بمدافع ليستر سيتي وتصل إلى حارس المرمى.

#الدوري_الإيطالي



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⏯️شاهد ملخص المباراة#SerieA https://t.co/guK1rJPnuC — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 22, 2020

32: محاولة ذكية من الريدز لتسجيل الهدف الثاني بعد تنفيذ ركلة حرة ينفذها روبو إلى ماتيب الذي يمرر برأسه تجاه فيرمينو ولكنها تعلو قليلًا وتتجه خارج المرمى...#ليفربول_ليستر 1 - 0 pic.twitter.com/dYt4Oqxjxn — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) November 22, 2020

الدقيقة 23... عرضية خطيرة من يسار من منطقة الجزاء إلى بارنيز داخل منطقة الجزاء سددها أعلى عارضة مرمى ليفربول. الدقيقة 21... هدف لصالح ليفربول عن طريق جوني إيفانز بالخطأ في مرماه. 21: الأوووووووووووووووووووول برأسية المدافع إيفانس في شباكه تعلن تقدم الريدز بعد ركنية رائعة...#ليفربول_ليستر 1 - 0 pic.twitter.com/xrZnYpazul — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) November 22, 2020

الدقيقة 13... جوتا يسدد من خارج منطقة الجزاء تصدى لها حارس ليستر سيتي الدقيقة 10... تمريرة من كيتا إلى جونز يمين منطقة الجزاء سددها قوية لكن تصدى لها حارس ليستر سيتي بنجاح 13: ماني إلى فيرمينو إلى جوتا الذي يسدد كرة قويـــة ولكن الحارس شمايكل يتصدى مرة أخرى ولا تزال محاولات تسجيل الهدف الأول مستمرة...💪🔴 #ليفربول_ليستر 0 - 0 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) November 22, 2020

الدقيقة 8... لاعبو ليستر سيتي يسعون لتسجيل الهدف الأول

الدقيقة 5... صراع على الكرة بين اللاعبين في وسط الملعب. الدقيقة 3... تمريرات قصيرة بين لاعبي ليفربول في وسط الملعب

الدقيقة 3... جوتا يستغل تمريرة رائعة من ميلنر ويستحوذ على الكرة يمررها إلى ماني ومنه إلى كيتا الذي يسدد ولكنها تتحول إلى ركنية، تُنفذ ولكن رأسية ماني في الشباك الخارجية للحارس شمايكل

1: ركلة البداية بأقدام الضيوف، هيا يا ريدز، لننتصر...⚽️🙌🔴#ليفربول_ليستر — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) November 22, 2020