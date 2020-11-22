بث مباشر... ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

يترقب عشاق الكرة الإنجليزية، انطلاق مباراة من العيار الثقيل تجمع ليفربول وليستر سيتي، ضمن فعاليات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الإنجليزي.
88' - Double substitution for the Reds. Origi and Minamino are on for Jota and Mane.— Liverpool FC (@LFC) November 22, 2020
[3-0]#LIVLEI
جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول بووووووبي بوووووبي بووووووبي pic.twitter.com/knp5ncIVo2— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) November 22, 2020
84: شمايكل يمنع الهدف الثالث بعد مرور ماني من المدافع فوفانا بطريقة جميلة ويسدد ولكنه يتصدى للتسديدة الرائعة من ماني. #ليفربول_ليستر 2 - 0 pic.twitter.com/AfJ6ax2BJn— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) November 22, 2020
77: تأبى الدخول!! فيرمينو فعل كل ما هو مطلوب من أجل تسجيل هدف رائع. مرور، تسديد، قوة، توجيه، متابعة! ولكن الحارس يمسك بها في نهاية الأمر. #ليفربول_ليستر 2 - 0 pic.twitter.com/vAKfM7HyhK— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) November 22, 2020
76' - HOW HAS THAT NOT GONE IN! Firmino with brilliant play before he hits the post, he then has the rebound cleared off the line, before Mane hits the bar. SO CLOSE.— Liverpool FC (@LFC) November 22, 2020
[2-0]#LIVLEI
1️⃣5️⃣ minutes to go.#LivLei— Leicester City (@LCFC) November 22, 2020
66' - Mendy receives a yellow card after a late challenge on Wijnaldum.— Liverpool FC (@LFC) November 22, 2020
[2-0]#LIVLEI
A double-substitution for the Foxes 👊#LivLei pic.twitter.com/9j3plk5k58— Leicester City (@LCFC) November 22, 2020
57' - SO CLOSE! Jota forced a great save before Firmino hits the post from close-range with a header. So, so close.— Liverpool FC (@LFC) November 22, 2020
[2-0]#LIVLEI
54: قويــــة وقريبة!! ماني ينطلق ويسدد كرة قوية مقوسة ولكن الحارس يحولها إلى ركنية. #ليفربول_ليستر 2 - 0 pic.twitter.com/jgmqvlEUUe— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) November 22, 2020
57: جوتا المذهل يستغل تمريرة من جونز ويقوم بالتمويه بطريقة رائعة ويسدد في الزاوية الضيقة للحارس شمايكل ولكنه يتصدى وتصطد بالقائم وتعود إلى فيرمينو ولكنها في القائم مرة أخرى. #ليفربول_ليستر pic.twitter.com/YOt5LTHkKa— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) November 22, 2020
46' - Back underway. Let's have a big second half, Reds!— Liverpool FC (@LFC) November 22, 2020
[2-0]#LIVLEI
Diogo Jota is the first player in our history to score in each of his first 4 home top-flight appearances 🤩⚽️ pic.twitter.com/5dVAS1SGZa— Liverpool FC (@LFC) November 22, 2020
نهاية أول 45 دقيقة بتقدم مستحق للريدز! 👏🔴 #ليفربول_ليستر— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) November 22, 2020
#الدوري_الإيطالي— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 22, 2020
إنتر يقلب تأخره إلى فوز عزيز على تورينو بفضل تألق لوكاكو
⏯️شاهد ملخص المباراة#SerieA https://t.co/guK1rJPnuC
32: محاولة ذكية من الريدز لتسجيل الهدف الثاني بعد تنفيذ ركلة حرة ينفذها روبو إلى ماتيب الذي يمرر برأسه تجاه فيرمينو ولكنها تعلو قليلًا وتتجه خارج المرمى...#ليفربول_ليستر 1 - 0 pic.twitter.com/dYt4Oqxjxn— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) November 22, 2020
21: الأوووووووووووووووووووول برأسية المدافع إيفانس في شباكه تعلن تقدم الريدز بعد ركنية رائعة...#ليفربول_ليستر 1 - 0 pic.twitter.com/xrZnYpazul— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) November 22, 2020
13: ماني إلى فيرمينو إلى جوتا الذي يسدد كرة قويـــة ولكن الحارس شمايكل يتصدى مرة أخرى ولا تزال محاولات تسجيل الهدف الأول مستمرة...💪🔴 #ليفربول_ليستر 0 - 0— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) November 22, 2020
1: ركلة البداية بأقدام الضيوف، هيا يا ريدز، لننتصر...⚽️🙌🔴#ليفربول_ليستر— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) November 22, 2020
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