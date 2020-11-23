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    لاعب منتخب سوريا عبد الله الشامي

    لاعب منتخب سوريا عبدالله الشامي يطالب "بالصبر" على معلول

    © Sputnik . Tariq Miri
    رياضة
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    أنهى المنتخب السوري لكرة القدم معسكره الاستعدادي في الإمارات؛ قبل استئناف التصفيات المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا في مارس/آذار المقبل.

    وشهد المعسكر تغلب المنتخب السوري على أوزباكستان بهدف، وخسارته أمام الأردن بنفس النتيجة، وسط غياب عدد من لاعبي "نسور قاسيون" بينهم المدافع عبد الله الشامي الذي تحدث لـ "سبوتنيك" عن غيابه ومواضيع أخرى.

    غياب عن معسكر الإمارات

    وأوضح لاعب المنتخب السوري عبد الله الشامي محترف الفحيحيل الكويتي في مقابلة مع "سبوتنيك" أن غيابه عن معسكر الإمارات، بسبب قوانين الحجر الصحي الخاصة بفيروس كورونا في الكويت.

    لاعب منتخب سوريا عبد الله الشامي
    © Sputnik . Tariq Miri
    لاعب منتخب سوريا عبد الله الشامي
    وقال الشامي: "أي مواطن في الكويت يغادر البلاد يجب أن يُجحر عند العودة، وفي حال حصل ذلك سأغيب عن ثلاث مباريات مهمة للنادي"، مضيفاً "تواصلت مع المدرب نبيل معلول وأخبرته بالأمر، وسمح لي بالبقاء مع الفحيحيل".

    وبين الشامي أنه لم يفضل مصلحة النادي على حساب المنتخب، مشيراً إلى أن الظروف وقوانين البلاد هي من فرضت ذلك.

    وتابع قائلاً: "قانون الاتحاد الدولي لكرة القدم يحمي النادي؛ حيث ينص القانون على أن أي دولة فيها حجر يحق لأنديتها ألا ترسل لاعبيها للمباريات الدولية".

    مباريات المنتخب السوري

    وبالنسبة لتقييمه لمباريات المنتخب السوري خلال معسكره في الإمارات. قال الشامي "شاهدت المباريات ومن حق الجمهور أن ينتقد فهو يرغب بتحقيق "نسور قاسيون" نتائج جيدة".

    ومع انتهاء معسكر الإمارات وفوز المنتخب السوري على أوزبكستان وخسارته أمام الأردن.. تراوحت آراء الجمهور بين منتقد لأداء المنتخب ومطالب بالاستغناء عن المدرب التونسي نبيل معلول، في حين طالب البعض بالصبر على الكادر الفني وإعطائه الوقت قبل الحكم عليه.

    وأضاف الشامي "نحن أمام كادر جديد ويتوجب علينا الصبر وإعطائه الوقت الكافي، حيث لا يمكن الحكم على كادر من خلال مباراتين فقط.. وقليل من الوقت وسيكون المنتخب بصورة أفضل".

    تأهل سوريا إلى كأس العالم

    وأكد اللاعب عبد الشامي لـ "سبوتنيك" أن اتحاد كرة القدم السوري يعمل على تحقيق حلم التأهل لكأس العالم وهذا يحتاج إلى الجهد والعمل، مضيفاً أن "المنتخب الذي يريد التأهل إلى المونديال يجب أن يكون منضبطاً بالدرجة الأولى".

    ويحتل المنتخب السوري صدارة المجموعة الأولى في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم وكأس آسيا بـ 15 نقطة من خمسة انتصارات.

    وأوضح الشامي أن المنتخب السوري لا ينقصه أي شيء عن باقي المنتخبات للتأهل إلى المونديال سوى الانضباط، مؤكداً أن "نسور قاسيون" يمتلكون لاعبين بجودة عالية وبعضهم من أفضل لاعبي آسيا.

    خلاف خريبين ومعلول

    وخلال معسكر المنتخب السوري في الإمارات قرر المدرب نبيل معلول استبعاد عمر خريبين بعد تدخله في القرارات الفنية بحسب وسائل إعلام.

    وتعليقاً على ذلك قال الشامي: "في كرة القدم من الطبيعي أن تحصل بعض المشاكل ويبقى الفريق عائلة واحدة، وإن حدوث أي خلاف بين لاعب ومدرب أو لاعب وآخر شيء يساعد على نقاش الأمور وحلها"، مشيراً إلى أن الجمهور السوري ضخم الموضوع و"ستحل القصة قريباً والمنتخب جسم واحد".

    وأضاف "يجب الوقوف إلى جانب الكادر واللاعب، حتى تنصلح الأمور وهذه مصلحة المنتخب والجميع".

    مع "الفحيحيل"

    وأكد الشامي لـ "سبوتنيك" رضاه عن مسيرته مع الفحيحيل، لافتاً إلى أن النادي يحقق نتائج ممتازة في الدوري الكويتي والأمور أفضل من السنة الماضية.

    وتابع "الدوري الكويتي ليس سيئاً كما يقول البعض، وكل فريق لديه خمسة محترفين وهناك تتطور كل سنة والأمور مستقرة".

    وبالنسبة لمستقبله مع النادي، أوضح عبد الله الشامي أنه من المبكر الحديث عن ذلك مشيراً إلى ان كل شيء وارد في كرة القدم.

    وفي تموز/ يوليو الماضي جددت إدارة نادي الفحيحيل عقد الشامي لموسم إضافي.

    وبين الشامي أنه تلقى عروضاً من أندية سعودية وقطرية، لكن الأمور لم تكتمل بسبب فيروس كورونا.

    إلى أوروبا.. والعودة للدوري السوري

    وكشف عبد الله الشامي لـ "سبوتنيك" أن طموحه اللعب في أوروبا ويعمل على ذلك، مضيفاً "لا يوجد أي تواصل مع نوادٍ أوروبية، ولكن طلبت من وكيل أعمالي العمل على ذلك.. وإذا لم يحصل الأمر أتمنى اللعب في الدوري السعودي أو القطري".

    وبالنسبة لإمكانية عودته إلى الدوري السوري.. قال الشامي: "حالياً لا أفكر في ذلك وفي حال قررت الرجوع سيكون إلى نادي الطليعة صاحب الفضل عليّ".

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