تقارير: فيفا أوقف أحمد أحمد بسبب الراحل عمرو فهمي

وأصدر الفيفا بيانا إعلاميا، أكد فيه أن لجنة الأخلاقيات التابعة له أصدرت قرارها بعد ثبوت مخالفات مالية ضد رئيس الكاف، تستوجب حرمانه من ممارسة أي نشاط رياضي، مع فرض غرامة عليه قدرها 200 ألف فرنك سويسري.

القضاء على حلم الترشح

وتأتي العقوبة المسلطة على أحمد أحمد لتمنعه من الترشح لولاية ثانية على رأس الهيكل المشرف على الكرة الأفريقية، مثلما كان يخطط قبل ثبوت المخالفات المنسوبة إليه.

التهم التي وجهت لرئيس كاف

القرار جاء بعد جلسة استماع مطولة، قضت الغرفة القضائية وبناء على المعلومات التي جمعتها غرفة التحقيق، بأن السيد أحمد قد قام بالتالي:

أخل بواجب الولاء.

قدم الهدايا والمزايا الأخرى.

أساء إدارة الأموال وأساء استغلال منصبه كرئيس "كاف".

فيفا ينتصر لعمرو فهمي

تأتي تحقيقات فيفا مع أحمد أحمد وقرار إيقافه بعدما أعلن سكرتير عام "كاف" سابقا، عمرو فهمي، عن فساد رئيس كاف مما أدى لإقالة المسؤول المصري.

وتحدثت وسائل إعلام عالمية عن فساد أحمد أحمد، وأنه أقال عمرو فهمي بعدما وجه له اتهامات بالفساد، وفقا لموقع "يالا كورة".

ولفت تقرير على شبكة "بي بي سي" إلى أن المصري الراحل عمرو فهمي السكرتير السابق للاتحاد الأفريقي، هو أول من تقدم بشكوى ضد رئيس كاف في هذا الصدد.