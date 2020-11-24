وزير الرياضة المصري: لا جماهير في نهائي أفريقيا... والمقاهي لن تغلق

قال وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، إن المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك يوم الجمعة، ستقام دون جماهير.

وأضاف خلال فعاليات ندوة نبذ التعصب في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: "نهائي أفريقيا سيكون لأول مرة بين ناديين مصريين، إدارة الكرة في مصر نجحت في نقل المباراة إلى استاد القاهرة، لكن بسبب تداعيات فيروس كورونا وبعد اتفاق اتحاد الكرة مع نظيره الأفريقي فلن تحضر الجماهير المباراة، لكن المباراة ستتم إذاعتها أرضيا ولن يتم غلق المقاهي يوم المباراة".

وعلق الحساب الرسمى للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" عبر "تويتر" على المباراة، قائلا: "واحدة من أكبر مواجهات في عالم كرة القدم، والآن لأول مرة، عملاقا القاهرة الأهلي والزمالك وجهًا لوجه يوم الجمعة على اللقب الأفريقي ولحجز مكان في كأس العالم للأندية".

وفي مداخلة هاتفية تلفزيونية، نفى نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، صحة ما تردد عن فرض حظر تجول في يوم المباراة التي تأتي ضمن نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف المتحدث أن كل ما أثير حول عودة حظر صلاة الجمعة والجنازات، في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، غير حقيقي.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، رسميا، يوم الأحد، دخول البلاد في الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.