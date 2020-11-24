بسبب خلاف على مقعد في حافلة... استبعاد مهاجم "كلوب بروغ"

كلف خلاف حول ترتيبات الجلوس في حافلة مهاجم نادي كلوب بروغ إيمانويل دينيس مكانا في تشكيلة الفريق البلجيكي لمواجهة مضيفه بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء.

وغادر اللاعب النيجيري البالغ من العمر 23 عاما الحافلة غاضبا بعد أن أبلغه المسؤولون بأنه لا يستطيع الجلوس في مقعده المفضل بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي في خضم جائحة فيروس كورونا. ولم يسافر اللاعب مع الفريق إلى ألمانيا، بحسب "رويترز".

وقال فيليب كليمنت مدرب بروغ في مؤتمر صحفي قبل المباراة إن دينيس استبعد من المواجهة لأسباب انضباطية رغم جاهزيته.

ونقلت صحيفة "هيت لاتست نيوز" البلجيكية عن كليمنت، قوله: "لم يتبع إجراءات النادي. هذا كل ما أستطيع قوله عن الواقعة... أفضل التركيز على مجموعة اللاعبين المتاحين للمباراة".

وانضم دينيس إلى كلوب بروغ في 2017، وسجل هدفين في التعادل 2-2 مع مضيفه ريال مدريد في دوري الأبطال، الموسم الماضي.

كما هز الشباك في انتصار الفريق البلجيكي على زينيت سان بطرسبرغ في المباراة الافتتاحية في المجموعة بأرفع مسابقة للأندية في أوروبا هذا الموسم.

ويحتل بروغ المركز الثالث في المجموعة السادسة بأربع نقاط من ثلاث مباريات بفارق نقطتين عن دورتموند المتصدر ونقطة واحدة عن لاتسيو الثاني.